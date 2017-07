Trockenheit in USA treibt die Weizenpreise hoch

Die Aussicht auf eine Fortsetzung der Trockenheit in den wichtigen amerikanischen Anbauregionen hat am Montag die Preise für US-Weizen in die Höhe getrieben. Die richtungsweisenden Future an der Chicagoer Börse CBOT verteuerten sich zeitweise um vier Prozent auf 547-1/4 US-Cent (4,8 Euro) je Scheffel und damit den höchsten Preis seit Juli 2015.

"Der Sommerweizen brennt in der Sonne, und das wird die Produktion weiter schwächen und die Ernte noch niedriger als vom US-Agrarministerium vorausgesagt ausfallen lassen", sagte ein Börsianer.

Nach Angaben des Ministeriums vom Freitag wird die Fläche für Sommerweizen aktuell nur 10,9 Millionen Morgen betragen. Noch im März war mit einer Fläche von 11,3 Millionen Morgen gerechnet worden. "Damit war die Kürzung stärker als am Markt erwartet", schrieben die Analysten der Commerzbank.

Auch die Weizenpreise in Europa zogen an. Der richtungsweisende Dezember-Future, der an der Pariser Börse Euronext gehandelt wird, stieg um bis zu 2,5 Prozent auf 186,25 je Tonne. So viel hat eine Tonne seit November 2015 nicht mehr gekostet. Auch in Europa hat eine Hitzewelle dem Weizen-Anbau zugesetzt. Die EU-Kommission hatte am Freitag ihre Ernteschätzung um mehr als zwei Millionen auf 138,9 Millionen Tonnen gesenkt.

Ernte in Deutschland heuer geringer

Deutschlands Landwirte erwarten heuer eine unterdurchschnittliche Getreideernte. Grund dafür seien unter anderem die Wetterextreme, sagte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, am Montag in Markgröningen bei Stuttgart bei der symbolischen Eröffnung der Ernte.

Die erwarteten 45,5 Millionen Tonnen Getreide lägen unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre von 47,9 Millionen Tonnen. Durch die Trockenheit im Winter und Frühjahr seien die Wasservorräte im Boden nicht aufgefüllt worden - und wenn der Niederschlag doch gekommen sei, sei er örtlich zu heftig gewesen. Für die Erntezeit wünschen sich die Landwirte nun laut Rukwied eine längere Schönwetterperiode mit nur sanftem Sommerregen.

(APA/dpa/Reuters)