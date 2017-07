Sitzplatzreservierung: Extrawünsche können teuer werden

In der EU fährt man mit dem Auto in den Urlaub. Da machen auch die Österreicher laut Eurostat keine Ausnahme. Mehr als 60 Prozent fahren im Sommer mit dem eigenen oder geliehenen Wagen an die Adria, den See oder auf den Berg. Dennoch bleibt genug Geschäft für die Fluglinien: Rund 19 Prozent - oder in ganzen Zahlen 4,1 Millionen Reisen pro Jahr - wickeln sie für die Österreicher aktuell ab.

Sizplatzreservierungen sind sowohl bei den Low-Budget-Linien als auch den höherpreisigen Airlines ein beliebtes Mittel, um bei diesen 4,1 Millionen Flugreisen einiges an Zusatzeinnahmen zu lukrieren. Der Wunsch nach mehr Beinfreiheit, einem bestimmten Gang- oder wahlweise Fensterplatz kann abhängig von der Linie, der Flugstrecke und der Ticketkategorie sehr unterschiedlich teuer werden.

Ein aktueller Überblick der Reisesuchmaschine Checkfelix zum Start der Sommersaison zeigt: Auch bei der irischen Billigfluglinie Aer Lingus kann man 40 Euro für den Wunschsitzplatz zahlen. Und bei der exklusiven Emirates-Linie kann der Preis für die Reservierung auch bei 120 Euro liegen.

Schließen Kosten für Sitzplatzreservierungen im Vergleich – (c) Checkfelix

(red)