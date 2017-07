Österreichs Preise im EU-Vergleich

In Österreich kann man um vergleichsweise wenig Geld rauchen, einen Kühlschrank kaufen und Alkohol trinken. Teuer hingegen sind Spitalsaufenthalte, Dienstleistungen im Bereich Erziehung oder alkoholfreie Getränke. So ließe sich Grafik der Agenda Austria zusammenfassen, die heimische Preise damit vergleicht, was im EU-Durchschnitt für Güter bzw. Services zu bezahlen ist:

Schließen Preise im EU-Vergleich – (c) Agenda Austria

Ein Beispiel: Ein Warenkorb an Nahrungsmitteln mit gleichem Nutzen für den Verbraucher kostete im Jahr 2016 in Österreich 124,90 Euro. Im Durchschnitt der 28 EU-Mitgliedsländer kostete dieser Warenkorb 100 Euro.

Die Vergleiche der heimischen Preise mit denen anderer Ländern lassen immer wieder die Emotionen hochgehen. So stellt die Arbeiterkammer in regelmäßigen Zeitabständen Preisvergleiche zwischen Österreich und Deutschland an und ortet dabei Preisdifferenzen zwischen identen Produkten. Unseriös, sagt dazu der österreichische Handelsverband. Die Arbeiterkammer gehe in ihren Vergleichen nicht auf die strukturellen Gründe ein, die zu dien Unterschieden führen. Dabei gebe es genügend Faktoren, die alle zusammen den Preis mancher Produkte gegenüber dem Ausland erhöhen.

Warum Preise in Österreich oft höher sind als in Deutschland

