Erstickungsrisiko: Schlaf-Baby-Puppe von Amia wird zurückgerufen

Der Spielwaren-Großhändler Vedes startet einen Rückruf. Der Grund: Bei der Schlaf-Baby-Puppe der Handelsmarke AMIA können sich verschluckbare Einzelteile lösen, wodurch ein potenzielles Erstickungsrisiko für Kleinkinder entstehen kann. Rund 11.300 Stück wurden vor allem in Deutschland, Österreich und in der Schweiz verkauft. Wer im Besitz dieser Puppe ist, kann sie kostenfrei in dem Geschäft zurückgeben, in dem sie gekauft wurden. Der Einkaufspreis wird erstattet. Das Produkt sei durch das Textiletikett am Strampelanzug mit dem Aufdruck Vedes Großhandel GmbH eindeutig identifizierbar.

Bisher sei es noch zu „keinerlei dem Unternehmen bekannten Verletzungen oder Schäden gekommen“. Als führender Spielwaren-Großhändler fühle man sich aber „zu größter Sorgfalt gegenüber den Verbrauchern verpflichtet.“

www.vedes.com/rueckruf

(Red.)