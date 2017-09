Bereits vier Millionen Euro Förderung für Elektroautos abgeholt

Seit dem Start der Elektroautoförderung in Österreich im März haben sich Käufer von privaten Elektroautos mehr als vier Millionen Euro Bundesförderung abgeholt. Der Fördertopf wird jetzt um fünf Millionen Euro aufgestockt.

2.380 Förderanträge von Privaten sind bisher für eine Ankaufprämie eingegangen. Gemeinsam mit den Automobilimporteuren fördert das Verkehrsministerium den Erwerb von privaten E-Autos mit bis zu 4.000 Euro.

Österreich sei Europameister bei den E-Autos, sagt Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) in einer Aussendung. Seit Jahresbeginn wurden 4.674 reine Elektroautos und Hybride neu zugelassen, eine Steigerung von mehr als 45 Prozent im Vergleich zu 2016. E-Autobesitzer sparen im Schnitt 500 bis 600 Euro an Treibstoffkosten pro Jahr und auch Wartung und Versicherung seien günstiger, so Klimafonds-Geschäftsführerin Theresia Vogel.

Der private Kauf von Autos mit Elektro- oder Brennstoffzellenantrieb wird mit 4.000 Euro gefördert. Käufer von Hybridfahrzeugen erhalten 1.500 Euro. Die Anschaffung eines E-Zweirads wird mit 750 Euro unterstützt. Die Förderungen können für seit 1.1.2017 erworbene Fahrzeuge mit alternativem Antrieb beantragt werden. Der Kauf eines "intelligenten Ladekabels" oder einer "Wallbox"-Ladestation wird mit 200 Euro unterstützt.

