Tiefgefroren für den Traum vom Leben nach dem Tod

Mindestens 200.000 US-Dollar für den ganzen Körper, mindestens 80.000 Dollar für den Kopf allein. Ist das nun günstig oder teuer für den Traum vom verlängerten - oder gar ewigen - Leben? Den derzeit etwas mehr als tausend Mitgliedern des Alcor Institute in Scottsdale, Arizona, sind es diese Summen jedenfalls wert, um sich nach ihrem Tod einfrieren – genauer gesagt kryopräservieren – zu lassen. Als nur eines von weltweit vier Instituten bietet Alcor dieses Service an. Irgendwann in der Zukunft, so die Hoffnung, werde man die "Patienten" schadlos auftauen und ihre Krankheiten heilen, vielleicht sogar den Alterungsprozess rückgängig machen können. Derzeit lagern 148 Körper oder Köpfe (sowie einige Haustiere) in den Stickstofftanks des Instituts. Einer davon ist ein Pionier: Der Amerikaner James Bedford war der erste Mensch, der nach seinem Tod eingefroren wurde.

Am 12. Jänner 1967 erlag der 73-jährige frühere Psychologieprofessor einem Nierentumor mit Metastasen in der Lunge. Noch im Krankenhausbett bedeckten Ärzte seinen Körper mit Eis und führten Herzmassage und Beatmung durch. Später wurde sein Blut durch Frostschutzmittel ersetzt und sein Körper mit Trockeneis weiter abgekühlt, bevor er in einen mit Stickstoff befüllten Tank gelagert wurde. Durchgeführt wurde die Prozedur von einem Team um Robert Nelson, Gründer der Cryonics Society of California.

"Sie sind in all diesen Jahren eingefroren geblieben"

In den folgenden Jahren brachte Bedfords Körper eine Odyssee hinter sich, wanderte von einem Behältnis zum nächsten und dieser wiederum von einem Lagerort zum anderen. Für einige Jahre kümmerte sich Bedfords Sohn privat um die Versorgung mit Stickstoff. 1982 beschloss er, den Körper wieder in kommerzielle Versorgung zu geben - das Alcor Institut holte den Tank aus einem kalifornischen Selfstorage-Lagerhaus ab. Bei einer neuerlichen "Umbettung" im Jahr 1991 stellten die Forscher fest, dass sich der Körper in „gutem“ Zustand befand. „Sie sind in all diesen Jahren eingefroren geblieben“, schrieb Mike Darwin, damaliger Alcor-Geschäftsführer, in einem Brief an Bedford.

Bedfords erste Nachfolgern erging es weniger gut. Neun Menschen, die Nelson nach ihm eingefroren hatte, tauten in den 1970ern in einer Friedhofsgruft in Chatsworth auf. Der Skandal fügte dem Image der Kryoniker schweren Schaden zu.

"Haben die Chance auf Unsterblichkeit"

Ein weiterer Kryonik-Pionier lagert bei Alcors Mitbewerber: Robert Ettinger, gestorben im Juli 2011. Er schrieb 1964 in seinem Buch „The Prospect of Immortality“: „Die meisten der von uns jetzt Lebenden haben die Chance auf persönliche, körperliche Unsterblichkeit“. 1976 gründete er das Cryonics Institute, wo derzeit 138 Körper aufbewahrt werden - neben Ettinger auch dessen Mutter und zwei Ehefrauen.

Ob sich der Traum von Ettinger und Bedford je erfüllen wird, bleibt zweifelhaft. Für Hirnforscherin Kathrin Amunts, Mitglied des deutschen Ethikrates, sind die Versuche „zum Scheitern verurteilt“ - zu groß seien die Schäden beim Gefrierprozess. Der Kryobiologe Arthur Rowe drückte das so aus: „Zu glauben, die Kryonik könne einen eingefrorenen Menschen reanimieren, ist wie zu glauben, man könne Hamburger zurück in Kühe verwandeln.“

Befürworter der Kryopräservierung von Menschen verweisen dagegen auf die Fortschritte, die in den vergangenen Jahrzehnten gemacht wurden. Da Eizellen oder Embryonen bereits schadlos eingefroren werden können, sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das einmal auch mit größeren Organismen möglich sein werde. 2002 gelang es einem US-Wissenschafter immerhin, einem Hasen eine tiefgefrorene und wieder aufgetaute Niere zu transplantieren.

14-Jährige erkämpfte vor Gericht Konservierung

Auch Juristen haben an dem Thema zu kauen. Im November vergangenen Jahres etwa setzte eine 14-jährige Britin kurz vor ihrem Krebstod gerichtlich durch, dass sie eingefroren werden darf.

Das war schon beim ersten „Kryonauten“, wie Bedfords Bewunderer ihn nennen, ähnlich: Ehefrau und Sohn wehrten jahrelang Versuche anderer Verwandter ab, ein Begräbnis seines Körper erzwingen zu lassen. Zumindest diese eine Hürde für Bedfords Traum vom Leben nach dem Tod dürfte 50 Jahre nach seiner Todeserklärung endgültig genommen sein.