Marika Rökk soll für die Sowjetunion spioniert haben

Eine der beliebtesten Schauspielerinnen der Nachkriegszeit soll als Spionin für den sowjetischen Geheimdienst gearbeitet haben. Das berichtet der britische "Guardian", der wiederum die deutsche "Bild"-Zeitung zitiert. Gemeint ist die österreichisch-ungarische Sängerin und Schauspielerin Marika Rökk.

In einer Akte der Organisation Gehlen, des Vorläufers des Bundesnachrichtendienstes, heißt es demnach, die 2004 verstorbene Schauspielerin habe seit den 1940er Jahren in einem Spionage-Netzwerk gearbeitet, das Informationen aus dem NS-Reich an Moskau übermittelt habe. Sie habe "Verbindungen zu sowjetrussischen Stellen" gehabt, die auf eine "nachrichtendienstliche Tätigkeit schließen" ließen.

Außerdem soll Rökk, die eine fixe Größe im Filmgeschäft des NS-Reichs war, vorgehabt haben, einen Strickwarenladen zu eröffnen: Es könnte sein, "dass es sich hier um einen geschickten Schachzug zur Tarnung" handelte, wird aus einem Vermerk zitiert.

Laut den Berichten soll Rökk von ihrem Manager, Heinz Hoffmeister, rekrutiert worden sein. Auch ihr Mann, Georg Jacoby, war demzufolge als Spion tätig.

Die Unterlagen seien mehr als 50 Jahre unter Verschluss gehalten worden und erst jetzt öffentlich geworden, schreiben "Bild" und "Guardian".

(Red.)