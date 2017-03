„Chinas Schindler“ und seine lebensrettenden Visa

„Was meinen Sie mit Gott? Heil Hitler!“, antwortete der SS-Mann auf das „Grüß Gott“ des Hausmädchens. Still abwartend, mit einer Zigarette in der Hand, saß He Fengshan im Wohnzimmer der Rosenbergs und überlegte, wie er den zwei „arroganten“ Zivilbeamten der Schutzstaffel begegnen könne. Es war der Morgen der Novemberprogrome 1938. Plündernd und mordend war eine SS-Meute in der Nacht durch die Städte des Deutschen Reichs gezogen, Tausende wurden verhaftet. Auch den Wiener Juden Rosenberg hatten Nazi-Schergen mitgenommen – einen Tag, bevor er mit seiner Familie nach New York emigrieren wollte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.03.2017)