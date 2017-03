Als Karl Marx noch nicht links war

Die Französische Revolution hatte Trier, das erzkatholische Kurfürstentum, infiziert. Zwanzig Jahre Besetzung durch französische Truppen ab 1794 genügten, um die neuen Ideen hereinzulassen. Juden wie der Trierer Advokat Heinrich Marx erhofften sich eine Besserung ihrer eingeschränkten sozialen Position. Doch die französische Vorherrschaft über Europa zerbrach wieder, Trier und der größte Teil Deutschlands westlich des Rheins fielen durch den Wiener Kongress ans Königreich Preußen. Es sollte die Rolle eines Grenzhüters gegen französische Hegemonialbestrebungen erfüllen, an die Wünsche der rheinischen Bevölkerung, in der sich durch die französische Besatzung ein konstitutionelles Gedankengut verankert hatte, dachte keiner. Protestanten wie die Preußen waren in Trier per se unbeliebt, gleichzusetzen mit den gottlosen Franzosen. Noch dazu verlangten sie unverschämt hohe Steuern. Trier fühlte sich als ausgebeutete Kolonie. Preußischer Absolutismus und rheinische Bürgermitbestimmung, das konnte nicht gut gehen. Das Pulverfass sollte 1848 explodieren.