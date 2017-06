Als die Torys nicht „nasty“ waren

Das Bild der britischen Konservativen ist noch immer geprägt von Margaret Thatcher: „kaltherzig“ und „neoliberal“, „Klassenkampf von oben“ lauten gängige Attribute. Theresa May, die sich am Donnerstag der Wiederwahl stellt, nannte ihre eigene Partei einmal eine „nasty party“, eine fiese Partei. Jedenfalls werde sie von vielen so wahrgenommen.



Und das trotz der Regierungsjahre des sich selbst als „mitfühlenden Konservativen“ bezeichnenden David Cameron. Und der Reden von Theresa May selbst, die immer wieder davon spricht, dass Konzerne wie Amazon zu wenig Steuern zahlen würden, dass sie keine Politik für die „privileged few“ machen wolle, deren Credo „Wir glauben nicht nur an den Markt, sondern auch an die Gemeinschaft“ lautet. Bei Margaret Thatcher hatte es noch geheißen: „There is no such thing as society.“ Nach den Lokalwahlen im Mai dieses Jahres sagte May dann voller Stolz: Die Konservativen unter ihrer Führung seien nun „die wahre Heimat der patriotischen Arbeiterklasse“.