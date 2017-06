Marshall-Plan

Als die USA das zerstörte Europa mit Milliarden retteten

Am 5. Juni 1947 hielt der damalige US-Außenminister George C. Marshall seine berühmte Rede an der Universität von Harvard. Darin skizzierte er ein weitreichendes Wiederaufbauprogramm für das vom Krieg zerstörte Europa. Es ging als Marshall-Plan in die Geschichte ein. Zu den großen Profiteuren gehörte Österreich.