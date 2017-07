Foto heizt Verschwörungstheorie über Amelia Earhart neu an

Was geschah mit Amelia Earhart? Seit 80 Jahren wird darüber gerätselt. Am 2. Juli verschwanden die US-Flugpionierin und ihr Navigator Fred Noonan bei einem Flug rund um die Welt über dem Pazifik. In ihren letzten aufgezeichneten Funksprüchen hieß es, dass sie die angepeilte Howland-Insel nicht finden könnten und der Treibstoff knapp werde. Die Maschine sei anschließend wohl ins Meer gestürzt, lautet die gängigste Theorie.

Nun heizt ein im US-Nationalarchiv gefundenes Foto die Spekulationen um das Schicksal der berühmten Pilotin neu an. Es zeigt mehrere Personen auf einem Dock und soll 1937 auf den Marshall-Pazifikinseln aufgenommen worden sein. Zwei der Personen auf den Fotos seien Earhart und Noonan, behaupten die Macher der Dokumentation "Amelia Earhart: The Lost Evidence", die am Sonntag auf dem US-Sender "History" ausgestrahlt wird.

Die Personen auf dem Bild sind nur undeutlich zu sehen; die Frau, bei der es sich um die berühmte Flugpionierin handeln soll, sitzt mit dem Rücken zur Kamera und blickt aufs Wasser. Dennoch bezeichnet es der Gesichtserkennungs-Experte Kent Gibson als "sehr wahrscheinlich", dass Noonan und Eahart auf dem Foto zu sehen seien.

Haare zu lang?

Die Theorie, dass die Politin und ihr Navigator auf den Marshall-Inseln in japanische Gefangenschaft gerieten, ist nicht neu. Sie stützt sich auf gefundene Metallstücke und Berichte von Bewohnern der Inseln, die Earhart und Noonan gesehen haben wollen. Die beiden könnten in Spionagemission unterwegs gewesen sein, spekulieren Verschwörungstheoretiker. Die US-Regierung habe von ihrem Schicksal gewusst, aber nichts unternommen.

Nicht alle Experten zeigen sich jedoch von dem Foto überzeugt. Ric Gillespie von der Internationalen Gruppe zur Bergung historischer Flugzeuge (TIGHAR) bezeichnet es gar als "lächerlich" - und weist darauf hin, dass die Haare der Frau auf dem Foto deutlich länger sind als jene von Earhart auf einem Bild, das nur wenige Tage zuvor aufgenommen worden sei. TIGHAR verfolgt eine ganz andere Theorie: Earhart und Noonan sei eine Notlandung auf dem unbewohnten Atoll Nikumaroro gelungen, wo sie später verdurstet oder an ihren Verletzungen gestorben seien. Eine Expedition sucht derzeit auf Nikumaroronach nach Beweisen.



(kron)