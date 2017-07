Jan III. Sobieski, der König aus der Adelsrepublik

Es war ein gewaltiges Heer für die damalige Zeit, mit Einheiten aus Anatolien, dem Balkan und Ägypten. Am 14. Juli 1683 stand diese in der Anmutung bunte, aber furchterregende Armee des Osmanischen Reiches dann vor den Toren Wiens. Oberbefehlshaber Kara Mustafa diktierte den Bewohnern der fortan belagerten Stadt seine Bedingungen: „Wenn ihr Muslime werdet, geschieht euch nichts. Solltet ihr aber halsstarrig sein und Widerstand leisten, so wird keinem einzigen Gnade und Pardon gewährt. Dann werden bei Allah, dem Erhabenen eure Besitztümer geplündert und eure Kinder versklavt.“ So schildert es die Historikerin Marie-Janine Calic in ihrem Werk „Südosteuropa – Weltgeschichte einer Region“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.07.2017)