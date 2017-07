Der Justizpalast, brennende Wunde der Ersten Republik

Drei Männer erschossen im burgenländischen Schattendorf ein Kind und einen Arbeiter, das Gericht sprach sie frei. Die Arbeiterschaft fühlte sich verhöhnt, stürmte am 15. Juli 1927 den Wiener Justizpalast, ließ ihn in Flammen aufgehen. Dutzende sollten in der Julirevolte den Tod finden. Es war ein erster Schritt auf dem Weg in den Bürgerkrieg.