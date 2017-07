Seit hundert Jahren geht das Abendland unter

In diesem Buch“, schreibt der Autor, „wird zum ersten Mal der Versuch gewagt, Geschichte vorauszubestimmen. Es handelt sich darum, das Schicksal der Kultur, und zwar der einzigen, die heute auf diesem Planeten in Vollendung begriffen ist, der westeuropäisch-amerikanischen, in den noch nicht abgelaufenen Stadien zu verfolgen.“ So steht es in der Einleitung zu „Der Untergang des Abendlandes“, dessen ersten Teil Oswald Spengler 1917 fertiggestellt hat.