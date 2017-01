Textversion

02.01.2017

Veranstaltung im Rahmen der VHS-Reihe „Die Zukunft von Arbeit und Wohlstand“

Seit seiner Entstehung war das kapitalistische Weltsystem ein globales. Es hat andere Weltregionen auf koloniale und imperiale Weise integriert. Was hat sich in den letzten drei Jahrzehnten des Globalisierungsprozesses verändert? Wie wehren sich Menschen in unterschiedlichen Weltregionen dagegen, dass sie als Arbeitskräfte in Konkurrenz zueinander gesetzt werden?



Diese Fragen und weitere werden im Rahmen der Veranstaltung zum Thema „Globalisierung und transnationale Arbeitskämpfe“ am 16. Jänner in der VHS Ottakring diskutiert.



Eröffnung:

Ulrich Brand | Professor für Politikwissenschaft, Universität Wien

Am Podium:

Michael Burawoy | University of California, Berkeley

Brigitte Aulenbacher | Johannes Kepler Universität Linz



Moderation:

Andreas Novy | WU Wien



Zeit und Ort

Montag, 16. Jänner 2017, 18.30 Uhr



VHS Ottakring

Ludo-Hartmann-Platz 7, Weinberger Saal

1160 Wien



Weitere Informationen finden Sie unter: www.vhs.at



Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter events@vhs.at



Über die VHS-Reihe: Im Oktober 2016 startete die Veranstaltungsreihe „Die Zukunft von Arbeit und Wohlstand“. Bis Juni 2017 gibt es ein vielfältiges und komplett kostenfreies Programm, bei dem jeder mitmachen kann. Mit Diskussionen, Workshops und vielem mehr. Alle Infos: www.vhs.at/arbeit.