05.01.2017 | 15:24 | (Die Presse)

Am 27. Jänner 2017 findet im Wiener Kursalon Hübner der Ball der Wiener Sängerknaben, mit Brasilien als Thema des glanzvollen Abends, statt.

In Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (BMEIA) geben die "singenden Botschafter" jedes Jahr einem Land eine besondere Stimme: 2017 steht Brasilien im Mittelpunkt dieses glanzvollen Abends.



Anlass ist ein Jubiläum: Die Habsburger Erzherzogin Leopoldine traf vor 200 Jahren in Rio de Janeiro ein. Sie sollte in der Folge das Schicksal von Brasilien entscheidend prägen…



Der Ball wird mit dem Gesang der Wiener Sängerknaben und der brasilianischen Sängerin Daniela de Lima eröffnet, zahlreiche Gäste und Freunde aus Kunst und Kultur werden erwartet. Die Eröffnung gestaltet die Tanzschule Elmayer.



Unmittelbar vor dem Ball können Interessierte einen „Samba-Crash-Kurs“ mit Tanzprofi Tathiana Dos Anjos besuchen. Mehrere Highlights erwarten Sie während der Ballnacht. Der Reinerlös kommt dem Stipendienfonds der Wiener Sängerknaben zugute.

ball.wsk.at





Freitag, 27. Jänner 2017, Einlass: 20 Uhr

Kursalon Hübner

Johannesgasse 23

1010 Wien

Info und Buchung

tel. unter +43 (0)1/347 80 80

oder direkt an der Kassa des MuTh Konzertsaal der Wiener Sängerknaben

Am Augartenspitz 1

1020 Wien