Textversion

09.01.2017 | 13:38 | (Die Presse)

Mit zwei herausragenden Konzertproduktionen gastieren die K&K Philharmoniker in dieser Saison in Wien und Graz.

"Wiener Johann Strauß Konzert-Gala"

Das Original mit den K & K Philharmonikern auf 21. Europa-Tournee

Was ist das Geheimnis dieser Musik, die selbst im Zeitalter digitaler Diktatoren für einen Augenblick nahezu alles vergessen macht? Was steckt dahinter? Der noch allzu lebendige Geist einer längst vergangenen Epoche? Die Ideale Beethovens und Wagners vielleicht? Über all diesen Spekulationen erheben sich die Melodien der Strauß-Dynastie – in unvermindert jugendlicher Frische – völlig frei von Altersfalten.

www.dacapo.at

Donnerstag, 9. Februar 2017, 20 Uhr

Wiener Musikverein

Musikvereinsplatz 1

1010 Wien

"Die schönsten Opernchöre"

Konzert der Extraklasse mit dem K&K Opernchor

"Patria oppressa!" – in Verdis "Macbeth" beweinen schottische Flüchtlinge das Los ihrer unterdrückten Heimat – derartige Szenen scheinen sich immer wieder schmerzlich in die Geschichte zu brennen. Opernchöre verleihen genau diesen Situationen künstlerische Gestalt, versuchen, den Gemeinschaftssinn zu beleben. Denn hier singen Menschen über ihre Sehnsüchte und Hoffnungen, teilen miteinander ihre Begeisterung, ihren Schmerz und ihre Freude…

www.dacapo.at

Mittwoch, 12. April 2017, 20 Uhr

Congress Graz

Albrechtgasse 1

8010 Graz