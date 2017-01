Textversion

1. Was ist der "Presse"-Club?

Der "Presse"-Club bietet seinen Mitgliedern exklusive Vorteile in den Kategorien Kunst & Kultur, Reisen & Wellness, Lifestyle, Entertainment, Wissen & Bildung sowie Bücher & Zeitschriften. Die "Presse"-Club-Karte ist Ihr Schlüssel zu all unseren Vorteilen, mit dem Sie Ermäßigungen bei unseren Partnern erhalten oder gilt als Ausweis bei Club-Führungen. Unsere neuesten Vorteile finden Sie am Samstag im Feuilleton der "Presse" – alle laufenden Angebote können Sie auf unserer Homepage DiePresse.com/derclub nachlesen. Möchten Sie die Club-Vorteile alle zwei Wochen übersichtlich per E-Mail zugeschickt bekommen, so registrieren Sie sich für unseren "Presse"-Club-Newsletter.



2. Wer ist Mitglied im "Presse"-Club?

Alle Privatpersonen, die ein voll bezahltes, ungekündigtes und unbefristetes Abo zum jeweils gültigen Stichtag besitzen, sind automatisch Mitglieder im "Presse"-Club. Auch Teilabonnements, zum Beispiel von Donnerstag bis Samstag, berechtigen zur Mitgliedschaft. Für Nicht-Abonnenten besteht die Möglichkeit, die Mitgliedschaft gegen eine jährliche Gebühr von derzeit 90 Euro zu erwerben. Dies inkludiert die Zustellung der Samstagsausgabe der "Presse", in der Ihre wöchentlichen Club-Vorteile im Feuilleton erscheinen.



3. Ich beziehe kein "Presse"-Abo. Wie kann ich Mitglied werden?

Sie haben auch ohne "Presse"-Abonnement die Möglichkeit, Mitglied im "Presse"-Club zu werden: Gegen eine jährliche Gebühr von derzeit 90 Euro erhalten Sie die "Presse"-Club-Karte inklusive der Zustellung der "Presse"-Samstagsausgabe, in der die wöchentlichen Club-Vorteile im Feuilleton erscheinen.



4. Bekomme ich als Neu-Abonnent automatisch eine Club-Karte?

Wenn ja, wann kann ich damit rechnen?

Im Monat nach Abschluss des Abonnements bekommen alle neuen Club-Mitglieder ihre Club-Karte mit der Post zugeschickt. Sollten Sie jedoch keine Club-Karte im Folgemonat der Bestellung erhalten haben, so rufen Sie uns bitte am Club-Telefon an oder kontaktieren uns per E-Mail an derclub@diepresse.com. Wir kümmern uns gern um die Nachbestellung Ihres Mitgliedsausweises.



5. Meine Club-Karte ist abgelaufen. Was soll ich jetzt machen?

Prinzipiell verliert Ihre Club-Karte erst mit Stornierung des "Presse"-Abos ihre Gültigkeit. Das Datum auf der Club-Karte bezieht sich rein auf die Kreditkartenfunktion, die Sie freischalten lassen können, wenn Sie dies möchten. Unsere Partner sind darüber informiert und werden Ihnen jedenfalls die Ermäßigung gewähren. Sollten Sie einmal trotzdem Probleme mit Ihrer Club-Karte haben, so rufen Sie uns bitte unter unserer Club-Telefonnummer an oder richten Sie ein E-Mail an derclub@diepresse.com. Bei Namensänderung oder Verlust der Club-Karte senden wir Ihnen natürlich gern eine neue Club-Karte zu.



6. Ich habe meine Club-Karte verloren.

Wo bestelle ich eine neue Club-Karte nach?

Unter der E-Mail-Adresse derclub@diepresse.com oder telefonisch über unser Club-Telefon nehmen wir gern Ihre Nachbestellung auf.



Bitte beachten Sie, dass die Club-Karte nur auf Bezieher eines Privatabonnements ausgestellt werden kann.



7. Ich möchte den "Presse"-Club-Newsletter zugeschickt bekommen.

Wie kann ich mich registrieren?

Wenn Sie bei der Bestellung Ihres Abos keine E-Mail Adresse angegeben haben, so haben wir keine Möglichkeit, unseren Newsletter an Sie zu senden. Um Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich für unsere Club-Infos zu registrieren, finden Sie auf unserer Homepage eine separate Registriermöglichkeit.