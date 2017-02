Textversion

Star-Quarterback Tom Brady führte seine New England Patriots zum fünften Super-Bowl-Triumph und in Graz gab es überraschend große Gewinne für die ÖVP.

Klarer Sieg für ÖVP in Graz

Keine großen Umwälzungen, aber überraschend große Gewinne für die ÖVP und die Verteidigung von Platz 2 durch die KPÖ brachte am Sonntag die Grazer Gemeinderatswahl. Die FPÖ legte zu, konnte die KPÖ aber nicht überholen. Grüne und SPÖ verloren und müssen bis zur Briefwahlauszählung am Montag um ihren Stadtsenatssitz zittern. Die Piraten flogen aus dem Gemeinderat, die NEOS zogen ein. Das vorläufige Endergebnis ohne Briefwahl: 37,66 Prozent (plus 3,92 Prozentpunkte) für die ÖVP. KPÖ-Vizebürgermeisterin Elke Kahr hielt Platz 2 mit 20,39 Prozent (plus 0,53). Um ca 17 Uhr ist mit dem Endergebnis zu rechnen.

New England feiert fünften Super-Bowl-Triumph

Mit einer historischen Aufholjagd hat Star-Quarterback Tom Brady seine New England Patriots zum fünften Super-Bowl-Triumph geführt. Im dramatischsten Finale der NFL-Geschichte setzte sich der Favorit am Sonntag (Ortszeit) in Houston mit 34:28 (28:28, 3:21) nach Verlängerung gegen die Atlanta Falcons durch. Die Patriots lagen im 51. Super Bowl bereits mit 25 Punkten zurück, schafften aber ein nie da gewesenes Comeback.

Trump weist zu strengen Personenkontrollen an

Im Streit um sein umstrittenes Einreiseverbot für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern hat US-Präsident Donald Trump erneut die US-Justiz attackiert und strengere Personenkontrollen angeordnet. Im Kurzbotschaftendienst Twitter schrieb Trump am Sonntag: "Ich habe den Heimatschutz angewiesen, die in unser Land kommenden Menschen sehr sorgfältig zu überprüfen. Die Gerichte erschweren die Arbeit sehr." In der Nacht zum Sonntag hatte ein Berufungsgericht in San Francisco einen Eilantrag der Regierung gegen das Urteil eines Richters aus Seattle abgewiesen, der den Einreisestopp rund 24 Stunden zuvor vorläufig gekippt hatte. Damit bleibt der Einreisebann vorläufig außer Kraft.

Massenfestnahme in Wien

Nach einer Massenfestnahme von 22 Tschetschenen Freitagabend auf dem Donauinselplatz in Wien-Floridsdorf wurden 20 von ihnen am Wochenende wieder auf freiem Fuß gesetzt. Alle 22 wurden aufgrund der Beteiligung an einer kriminellen Organisation angezeigt.

Le Pen reitet Angriffe gegen die EU

Mit scharfen Tönen gegen Einwanderung und die Europäische Union hat die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen ihre Kampagne für die Präsidentschaftswahl begonnen. Die EU sei ein Fehlschlag und habe Frankreich entmündigt, sagte die Vorsitzende der Front National am Sonntag bei einer Rede vor 3.000 Anhängern in Lyon. Im Zentrum ihres Wahlprogramms steht ein Referendum über einen Austritt Frankreichs aus der EU (Frexit).

Arbeitsgespräch in Wien

Bundespräsident Van der Bellen und Bundeskanzler Kern kommen heute Mittag zu einem Arbeitsgespräch in der Hofburg zusammen.

Gerald Melzer spielt in Quito

Der Niederösterreicher Gerald Melzer tritt nach seinem Erstrunden-Out vor drei Wochen bei den Australian Open am Montag wieder auf der Tennis-World-Tour der Herren in Erscheinung. Der 26-Jährige trifft in Quito um 18.00 Uhr (MEZ) zum ersten Mal auf den in Ecuador als Nummer sechs gesetzten Horacio Zeballos. Der Argentinier liegt in der Weltrangliste als 72. um 37 Plätze vor dem jüngeren der Melzer-Brüder.

Das Wetter

Die Semesterferienwoche für Wien und Niederösterreich verspricht laut Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Wien vom Sonntag reichlich Winterwinter: Regen und Schneefall zum Wochenbeginn, Kaltluft, die für tiefere Temperaturen sorgt und eher wenig Sonne.

Mit einem Italientief überwiegen am Montag die Wolken und verbreitet ist mit Schneeregen und Schneefall zu rechnen. Im Westen und im nördlichen Alpenvorland schneit es bis in tiefe Lagen, auch im Osten geht der Regen tagsüber langsam wieder in Schneefall über. Am meisten regnet es im Süden und Südosten, dort liegt die Schneefallgrenze meist zwischen 400 und 700 Metern Seehöhe. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nordost. Die Frühtemperaturen betragen minus drei bis plus drei Grad, die Tageshöchsttemperaturen ein bis vier Grad Celsius.