Textversion

07.02.2017 | 05:58 | (DiePresse.com)

Das Assad-Regime hat systematisch Tausende Häftlinge getötet und gefoltert. Verteidigungsminister Doskozil sieht die Balkanroute noch immer nicht geschlossen - und der Streit um Trumps Einreisestopp geht in die nächste Runde.

Guten Morgen, liebe Leser! Egal, ob auf dem Weg in die Arbeit oder bald am Skilift: Wir liefern Ihnen die wichtigsten Ereignisse der Nacht und, was Sie heute noch erwarten wird.

Assad-Regime tötet Tausende Häftlinge

In Syrien sind laut Amnesty International in einem Militärgefängnis zwischen 2011 und 2015 13.000 Insassen - vorwiegend Zivilisten - systematisch gefoltert und getötet worden.

Mehr dazu hier.

Doskozil: Balkanroute noch immer nicht dicht

Zum Schutz der Grenzen will Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil (SPÖ) die Zusammenarbeit mit den Staaten an der sogenannten Balkanroute verstärken. "Die westliche Balkanroute ist immer noch nicht so geschlossen, wie es nötig wäre", sagte Doskozil der "Welt".

Lesen Sie mehr.

Israel billigt umstrittenes Siedler-Gesetz

Israels Parlament hat am Montag ein umstrittenes Gesetz gebilligt, mit dem Tausende Siedlerwohnungen auf palästinensischem Privatland legalisiert werden. 60 der 120 Abgeordneten stimmten in dritter und letzter Lesung für das Gesetz, 52 votierten dagegen. Die übrigen Abgeordneten waren abwesend, darunter auch der konservative Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Rund 4000 Wohnungen israelischer Siedler im besetzten Westjordanland werden mit dem Gesetz rückwirkend genehmigt, obwohl sie widerrechtlich auf privaten Grundstücken von Palästinensern gebaut wurden.

Trump als Hoffnung der Christen? [premium]

Christen sollen künftig privilegiert behandelt und ihren muslimischen Landsleuten vorgezogen werden – so hat es der neue US-Präsident Donald Trump versprochen. Doch viele fürchten, Trumps Politik könnte das endgültige Aus für das Christentum in seiner nahöstlichen Wiege bedeuten: Ein Bericht von unserer Korrespondentin Susanne Güsten.

Die zerstörten Kirchen von Mossul

Auch im Irak ist die Situation der Christen prekär - selbst nachdem der sogenannte Islamische Staat aus den Gebieten rund um seine einstige Hochburg Mossul verdrängt wurde: Ein Lokalaugenschein von Karim El-Gawhary.

Russland: Das sind die Profiteure vom Tauwetter

Auch wenn die Aufhebung der Russland- Sanktionen nicht vor der Tür steht, spielen Analysten das Szenario schon einmal durch. Die Entspannungspolitik beflügelt russische Aktien.

Mehr dazu in einer Analyse von Eduard Steiner.

Kampf um Trumps Einreiseverbot geht weiter

Der erbitterte Rechtsstreit um das von US-Präsident Donald Trump erlassene Einreiseverbot geht am Dienstag weiter. Anwälte des Justizministeriums erklärten, es liege in der Befugnis des Präsidenten zu entscheiden, wer einreisen dürfe und wer nicht. Der Erlass sei daher rechtmäßig, heißt es in einer Begründung, die das Ministerium am Montagabend (Ortszeit) bei einem Berufungsgericht in San Francisco vorlegte. Das Gericht setzte für Dienstag eine Anhörung an. Es ist wahrscheinlich, dass der Fall am Ende vor dem Obersten Gerichtshof landet.

Gleichzeitig bezichtigte Donald Trump die Medien, nicht über Terroranschläge zu berichten.

Kärnten streitet um die Landesverfassung

"Die Fürsorge des Landes und der Gemeinden gilt den deutsch- und slowenischsprachigen Landsleuten gleichermaßen." Ein Satz, der einen Streit in der rot-grün-schwarzen Dreierkoalition um die Landesverfassung in Kärnten aufwallen ließ. Zu Ob sich die Kärntner Regierung einigen kann, wird sich nach einer Pressekonferenz zu Mittag herausstellen.

Die Wirtschaft zum Tag

Und auch in der heimischen Wirtschaft wird sich heute einiges tun: Der Chef des Salzburger Kranherstellers Palfinger, Herbert Ortner, wird die Jahreszahlen 2016 bekanntgeben. Und auch der an der Börse in Zürich gelistete Chip-Hersteller und Apple-Zulieferer Austriamicrosystems wird berichten, wie viel Gewinn das Jahr 2016 gebracht hat.

Auftakt der Ski-WM in St. Moritz

Gian Franco Kasper hat die 44. Alpinski-Weltmeisterschaften in St. Moritz offiziell eröffnet. Er freue sich auf die "größte Ski-Party des Jahres", sagte der aus St. Moritz stammende Präsident des Skiweltverbands (FIS). Für Österreich agierte Superstar Marcel Hirscher als Fahnenträger. Die Parade der Nationen im Kulm Park fiel bei der Eröffnungsfeier vor 6000 Zuschauern überschaubar aus. Bis zum 19. Februar gibt es elf Medaillenentscheidungen. Den Anfang macht der Super-G der Damen am Dienstag.

Das Wetter: Heute kalt mit Wolken und Sonne

Heute zunächst oft bewölkt, im Westen und Süden allmählich aber zeitweise sonnig. Von Salzburg bis ins Burgenland am längsten trüb und gelegentlich Schneefall, am Nachmittag auch hier Sonne. Eisiger Nordwind. Meist minus 2 bis plus 5, im Westen und Süden bis 8 Grad.

Zu unserer Wetterseite.