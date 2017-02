Textversion

08.02.2017 | 06:19 | (DiePresse.com)

In den USA beschäftigt US-Präsident Donald Trump die Schlagzeilen und Gerichte, in Österreich scheitert Wolfgang Sobotka mit seinem Gesetzesentwurf zu Demos und in der Türkei werden weitere unangenehme Staatsbedienstete entlassen.

Guten Morgen, liebe Leser! Egal ob Sie bereits auf dem Weg zur Arbeit sind, oder noch ihr Frühstück genießen. Wir liefern Ihnen die wichtigsten Ereignisse der Nacht in einem Kurzüberblick und fassen zusammen, was sie heute noch erwarten wird.

Trump lobt Türkei als "strategischen NATO-Verbündeten"

US-Präsident Donald Trump hat der Türkei eine enge politische Zusammenarbeit angeboten. Das Land sei ein strategischer Partner und NATO-Verbündeter, der auf die Unterstützung durch die USA zählen könne, erklärte Trump nach Angaben des US-Präsidialamts am Montag in einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Berufungsgericht prüft Trumps Einreisebann

So schnell der Einreisestopp unterzeichnet war, so lange wird eine endgültige Entscheidung Zeit brauchen. Denn der nächste Akt im Justizdrama um den von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreisebann geht über die Bühne: Vor einem Bundesberufungsgericht in San Francisco sind am Dienstag die Argumente der Regierung und von gegen das Dekret klagenden Bundesstaaten aufeinandergeprallt. Das Gericht will noch diese Woche entscheiden, ob es an der von einer unteren Instanz verfügten Aufhebung des Trump-Dekrets festhält oder nicht. Letztlich dürfte der Streit vor dem Obersten Gericht landen.

Mehr Jugendliche in der Krise [premium]

Die Zahl der Jugendlichen, die bei Rat auf Draht Suizidgedanken äußern, hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Zwei Beratungen am Tag handeln von dem Thema.

>>> Mehr dazu hier.

Kern lehnt Sobotkas Demo-Pläne kategorisch ab

Die Vorschläge von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) zur Reform des Demonstrationsrechts werden wohl nicht umgesetzt werden: "Ich fürchte, wir werden da nicht zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen", meint Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) in einem Doppel-Interview mit Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) für den "Kurier". Mitterlehner kritisiert zwar nicht die Vorschläge an sich, distanziert sich aber ein wenig von der Vorgangsweise Sobotkas.

>>> Mehr dazu hier.

SPÖ-Parlamentsklub startete Bundesländertour in Klagenfurt

Klagenfurt - In Klagenfurt ist am Dienstagabend die Auftaktveranstaltung für eine Bundesländertour des SPÖ-Parlamentsklubs über die Bühne gegangen. Unter dem Motto "Arbeiten für Österreich" sollen weiters in Tirol, Wien und der Steiermark verschiedene politische Themen diskutiert werden, bei dem Termin in Klagenfurt standen Bildungs- und Forschungspolitik am Programm. SPÖ-Chef Bundeskanzler Christian Kern verwies in seinem Redebeitrag immer wieder auf den "Plan A" der SPÖ.

Brexit-Gesetz geht in entscheidende Abstimmung im Unterhaus

Am 23. Juni 2016 wählte Großbritannien für den Brexit und gegen den Verbleib in der EU. Acht Monate später geht das Brexit-Gesetz am Mittwoch in die entscheidende Abstimmung im britische Unterhaus. Premierministerin Theresa May will sich damit die Vollmacht für den Scheidungsantrag von der EU geben lassen. Erwartet wird, dass die Abgeordneten den Gesetzentwurf der Regierung billigen werden. Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, erlegte den Abgeordneten seiner Partei für die Abstimmung am Abend Fraktionszwang auf.

>>> Mehr dazu hier.

Türkei entlässt weitere Staatsbedienstete

Mehr als ein halbes Jahr nach dem gescheiterten Putschversuch entlässt die Türkei weitere 4.464 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. Betroffen sind vor allem Mitarbeiter des Bildungsministeriums, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Dekret hervorgeht. Seit dem Umsturzversuch im Juli 2016 wurden bereits mehr als 125.000 Staatsbedienstete suspendiert und rund 41.000 festgenommen.

Ski-WM: ÖSV-Herren im Super-G mit guten Medaillenchancen

Nach dem Goldmedaillengewinn von Nicole Schmidhofer können Österreichs alpine Ski-Herren am Mittwoch bei der WM in St. Moritz im Super-G nachlegen. Titelverteidiger Hannes Reichelt und Kitzbühel-Sieger Matthias Mayer zählen zu den Sieganwärtern, Top-Favorit ist der Norweger Kjetil Jansrud. Auch der Schweizer Lokalmatador Beat Feuz steht hoch im Kurs. Nur Außenseiterchancen hat Marcel Hirscher.

Das Wetter: Die Sonne meldet sich mancherorts zurück

Am Mittwoch ziehen insbesondere am Vormittag einige Wolkenfelder durch, in den östlichen Bezirken hält sich vereinzelt auch Frühnebel. Bis Mittag setzt sich aber überall die Sonne durch, der Nachmittag verläuft somit sonnig. Der Wind weht mäßig aus Nordwest bis Nord und die Temperaturen steigen auf -1 bis +1 Grad.