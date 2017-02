Textversion

10.02.2017

Donald Trumps Herzensanliegen ist mit ziemlicher Sicherheit gescheitert, dafür rollt er Japans Premier Shinzō Abe den roten Teppich aus. Der Eiffelturm wird mit einer Glasmauer geschützt, Kirchgasser ist die Medaillenhoffnung in der alpinen Kombination.

Einreiseverbot: Trump erleidet Niederlage vor US-Gericht

Das Einreiseverbot für Bürger aus sieben muslimischen Staaten bleibt weiterhin außer Kraft, das verfügte ein Bundesberufungsgericht in San Francisco. Somit dürfte eines von Trumps ersten Herzensanliegen voraussichtlich gescheitert sein. >> mehr dazu im Tagebuch der Trump-Präsidentschaft

Schnellere Abschiebungen in Deutschland

Bund und Länder haben sich auf einen 16-Punkt-Plan verständigt. Die Gesetze dazu sollen bald folgen, geplant ist auch ein "Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr". >> mehr dazu

Donald Trump und das Pulverfass Ostasien [premium]

Für den japanischen Premier, Shinzō Abe, rollt Donald Trump bereits zum zweiten Mal nach seinem Wahlsieg den roten Teppich aus. Japan will durch ein Bündnis mit den USA China an einem Aufstieg in der Region hindern. Die Unsicherheit über den neuen Kurs Washingtons ist groß. >> mehr dazu

Eiffelturm erhält Glasmauer

Aus Angst vor terroristischen Anschlägen wird der Pariser Eiffelturm mit einer einer zweieinhalb Meter hohen schusssicheren Glaswand gesichert werden. Die Wand, die im Herbst errichtet werden soll, wird laut Stadtverwaltung 20 Millionen Euro kosten.

Kirchgasser ist Österreichs Medaillen-Hoffnung in der alpinen Kombination

Drei Tage nach Überraschungsgold im Super-G durch Nicole Schmidhofer hoffen Österreichs Ski-Damen bei der Weltmeisterschaft 2017 in St. Moritz auch in der alpinen Kombination auf Edelmetall. Die größten Hoffnungen trägt am Freitag die Salzburgerin Michaela Kirchgasser.

Kardinal Schönborn besucht Bundespräsident Van der Bellen

Freitag Vormittag wird Kardinal Schönborn seinen Antrittsbesuch beim Bundespräsidenten Van der Bellen in der Präsidentschaftskanzlei in der Hofburg antreten.

Prozess gegen Uwe Scheuch und Co. geht weiter.

Am Landesgericht Klagenfurt geht der Prozess gegen Uwe Scheuch, Gerhard Dörfler, Harald Dobernig und Stefan Petzner weiter. Unter anderem geht es um Untreue (BZÖ-Wahlbroschüre).

Das Wetter:

Nach einem trüben Beginn vermehrt sonnige Auflockerungen. In der Früh zeigt das Thermometer 0 Grad, bis zum Nachmittag steigt die Temperatur auf 3 Grad in Wien. Mehr Wetter gibt es hier.