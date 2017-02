Textversion

Im Weißen Haus dreht sich das Personal-Karussell. Das Nein zum Bau der dritten Piste am Flughafen Wien stellt viele Großprojekte in Österreich infrage. Holen Österreichs Skifahrer heute eine weitere Medaille? Und übrigens: schönen Valentinstag!

Wir wünschen einen guten Start in den „Valentinstag"! Leider haben wir nur digitale Rosen für Sie, dafür liefern wir Ihnen die wichtigsten Ereignisse der Nacht in einem Kurzüberblick und fassen zusammen, was Sie heute noch erwarten wird.

Trumps Sicherheitsberater Flynn zurückgetreten

Es ist ein Erdbeben im Weißen Haus: Der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Michael Flynn ist zurückgetreten. Er stolperte über ein Gespräch, das er mit einem Vertreter Russlands vor Antritt der neuen US-Regierung über das Thema Sanktionen geführt hatte. Sein Nachfolger wird Keith Kellogg.

Ein Land unter dem Glassturz [premium]

Das Bundesverwaltungsgericht Wien hat den Bau der dritten Piste auf dem Flughafen Wien untersagt. Dieses Nein stellt nun viele Großprojekte in Österreich infrage. Etwa die 300-Millionen-Euro-Investition der Voest in Kapfenberg.

Bricht der größte Staudamm der USA?

Die Lage in den von einer Überschwemmung bedrohten Gebieten am Oroville-Staudamm im Norden des US-Staats Kalifornien ist weiter angespannt. Die Evakuierungsmaßnahmen für fast 200.000 Menschen blieben zunächst in Kraft. Geräumt werden musste auch ein Gefängnis im County Butte. Sorge bereitete den Behörden, dass für die zweite Wochenhälfte erneut Gewitter und Regen vorhergesagt wurden.

Will you be my Valentine?

Der Valentinstag geht auf einen oder mehrere christliche Märtyrer namens Valentinus zurück, die das Martyrium durch Enthaupten erlitten haben. Erst im 15. Jahrhundert bekam er in England eine Bedeutung für Ehepaare, die sich an diesem Tag Geschenke oder Gedichte schickten – eine Tradition, die Gefallen fand. Heute wird in fast allen Teilen der Welt der Tag der Liebenden begangen.

Van der Bellen im Europaparlament

Österreichs neues Staatsoberhaupt hält heute um 12 Uhr eine Rede vor dem Europaparlament in Straßburg. Zudem ist ein Gespräch mit Parlamentspräsidenten Antonio Tajani geplant. Gestern hat Alexander Van der Bellen, gemeinsam mit Kanzler Christian Kern (SPÖ), in Brüssel EU-Kommissionschef Jean-Claude getroffen.

Nächste Medaille für Österreich?

Das ÖSV-Team hält bei der Ski-WM nach sechs Bewerben bei einmal Gold sowie je zweimal Silber und Bronze. Bereits heute im Teambewerb (ab 12 Uhr) könnte die präsidiale Vorgabe von Peter Schröcksnadel („sechs bis acht Medaillen“) erfüllt werden. Am Start sind: Stephanie Brunner, Katharina Truppe und Ricarda Haaser sowie Michael Matt, Manuel Feller und Marcel Hirscher. Philipp Schörghofer (Gold 2015 ohne Renneinsatz) und Michael Kirchgasser sagten ab.

Das Wetter: Es wird sonnig und wärmer

Hochdruckeinfluss sorgt vielerorts für strahlend sonniges Wetter. Einige Nebel- und Hochnebelfelder halten sich zunächst vor allem im Rheintal und am Bodensee sowie im Waldviertel. Diese lösen sich aber meist im Laufe des Vormittages auf. Der Wind weht schwach bis mäßig und teils föhnig aus Süd bis Ost. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 2 und 13 Grad – am mildesten wird es im Oberinntal.

