16. Februar: Eurofighter-Klage, Schlappe für Trump und ein russisches Zarenreich in der Südsee

16.02.2017 | 06:12 | (DiePresse.com)

Was war, was kommt? Das Verteidigungsministerium zeigt Airbus wegen Betrugs an, Trumps nominierter Arbeitsminister Andrew Puzder gibt auf und auf einer Inselgruppe in der Südsee soll die Romanow-Dynastie wiederaufleben.