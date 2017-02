Textversion

17.02.2017 | 07:15 | (DiePresse.com)

Was war, was kommt? Der Favorit des US-Präsidenten für den Posten des Nationalen Sicherheitsberaters lehnt ab, eine Verhaftung bringt Südkoreas Präsidentin in Bedrängnis und der Facebook-Chef veröffentlicht ein soziales Manifest.

Guten Morgen, liebe Leser! Wieder einmal beginnt der Tag mit Neuigkeiten aus den USA. Präsident Donald Trump hat vier Wochen nach seiner Angelobung Probleme, sein Kabinett zu vervollständigen. Der von Trump favorisierte Kandidat für den Posten des Nationalen Sicherheitsberaters, Robert Harward, hat den Posten abgelehnt. Er hätte dem wegen seiner Russland-Kontakte umstrittenen Michael Flynn nachfolgen sollen - dem droht übrigens neues Ungemach.

Einen neuen Kandidaten für sein Team hatte Trump noch am Abend in einer wütenden Pressekonferenz verkündet: Er hat den Juristen Alexander Acosta für den Posten des Arbeitsministers nominiert.

Samsung-Kronprinz in Südkorea wegen Korruption verhaftet

Turbulenzen gibt es auch für die südkoreanische Präsident Park Park Geun Hye - die Verhaftung des Samsung-Erben Lee Jae Yong bringt sie in Bedrängnis.

Facebook-Chef Zuckerberg über Fake News und "Filterblase" besorgt

In einer Art Rede zur Lage der Nation kündigte Mark Zuckerberg eine neue Mission des Social-Media-Unternehmens an: Facebook will eine größere Rolle in der Gesellschaft einnehmen.

Blutiger IS-Anschlag auf liberale Muslime in Pakistan

Bei einem der schwersten Terroranschläge in der Geschichte Pakistans sind mindestens 72 Menschen getötet worden. Ein Selbstmordattentäter der Terrormiliz Islamischer Staat hatte sich inmitten eines großen Schreins liberaler Sufi-Muslime in die Luft gesprengt.

30-Jähriger in St. Pölten wegen Terrorverdachts festgenommen

Einen Einsatz wegen Terrorverdachts hat es am Donnerstag in der NÖ-Landeshauptstadt gegeben. Beamte des Sondereinsatzkommandos Cobra nahmen im Zentrum von St. Pölten einen 30-jährigen Syrer fest, bestätigte Michaela Schnell, Leiterin der Staatsanwaltschaft. Es bestehe der Verdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, nämlich der radikalislamischen früheren Al Nusra-Front. Ein konkretes Bedrohungsszenario habe es nicht gegeben, so Schnell.

Lopatka: „Einige Länder sind zu weit gegangen“ [premium]

ÖVP-Klubchef Reinhold Lopatka sieht in einem Interview mit der "Presse" keine Notwendigkeit, dass seine Partei für die nächsten Wahlen weiter nach rechts rückt. Er will die Rolle des Präsidenten als Oberbefehlshaber stärken.

Die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt [premium]

Heuer gilt erstmals die Schuldenbremse des EU-Fiskalpakts. In Österreich greift sie nicht, meint Josef Urschitz in seiner Bilanz. Im Gegenteil: Die ungeklärte Finanzierung des jüngsten Regierungsprogramms werde für ein größeres Finanzloch sorgen.

„Die Zweistaatenlösung ist nicht mehr relevant“ [premium]

"Wir müssen der Realität ins Auge sehen: Es gibt im Moment keine Lösung", sagt die israelische Justizministerin, Ayelet Shaked, im "Presse"-Interview. Sie will 60 Prozent des Westjordanlands annektieren.

Kern beginnt erste Westbalkan-Reise

Bundeskanzler Christian Kern wird bei seinem ersten Staatsbesuch in Serbien mit Premierminister Aleksandar Vucic am Freitag über die Zusammenarbeit in der Flüchtlingskrise und die EU-Annäherung des Landes sprechen. Der Kanzler setzt sich für einen raschen EU-Beitritt Serbiens ein, das er als "natürlichen Partner" der Union ansieht.