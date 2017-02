Textversion

Was war, was kommt? Als erster Vertreter der neuen US-Regierung besucht Vizepräsident Mike Pence heute die EU und die Nato. In Graz geht der Verhandlungspoker weiter - und ein rotes Telefon kam unter den Hammer.

Neue Runde im Eurofighter-Streit

Es ist was in der Luft: ÖVP-Generalsekretär Werner Amon springt seinem Parteichef zur Seite und weist Vereinnahmungsversuche durch Airbus zurück. Zuvor hatte Unternehmenssprecher Rainer Ohler die "Substanzlosigkeit" der neuen Vorwürfe gegen sein Unternehmen kritisiert und sich dafür auf Vizekanzler Reinhold Mitterlehner berufen, der am Freitag gemeint hatte: "Für mich ist die Frage, was ist an neuen und beweisbaren Fakten da." Betrug sei ein Offizialdelikt. "Wenn es neue Dokumente gibt, würde mich das freuen, sehe sie aber derzeit nicht."

Ein Sozialist führt in Ecuador

Der linke Regierungskandidat Lenin Moreno hat die erste Runde der Präsidentschaftswahl deutlich gewonnen, muss aber wohl in eine Stichwahl. Er kam nach dem vorläufigen Ergebnis auf 38,26 Prozent. Auf Platz zwei lag mit 29,86 Prozent der konservative Politiker Guillermo Lasso. Er will neben einem Politikwechsel auch das Asyl für Wikileaks-Gründer Julian Assange in der Botschaft in London beenden.

Kommt Schwarz-Blau in Graz?

Die steirische Hauptstadt ist auf der Suche nach einer neuen Regierung. Es habe schon ein paar „konstruktive Runden“ gegeben, diese Woche sind nun Untergruppen an der Reihe – in der Steiermark sind Semesterferien. Gespräche zwischen Wahlsieger Siegfried Nagl (ÖVP) und Stadtrat Mario Eustacchio (FPÖ) folgen am Rosenmontag, Faschingsdienstag und Aschermittwoch angesetzt. Eines ist aber schon jetzt klar: Sollte es Schwarz-Blau werden, ist es keine Liebesheirat.

Hitlers rotes Telefon für 229.000 Euro versteigert

Über den roten Apparat hatte Adolf Hitler in den beiden letzten Kriegsjahren die meisten seiner Befehle erteilt. In das tragbare Siemens-Telefon sind der Name des Diktators sowie ein Hakenkreuz mit Reichsadler eingraviert. Nach Hitlers Suizid und dem Untergang des Dritten Reiches wurde der Apparat im Berliner Führerbunker gefunden.

US-Vizepräsident Pence besucht Brüssel

Keine Fake-News, sondern eine Tatsache: Als erster Vertreter der neuen US-Regierung besucht Vizepräsident Mike Pence am heutigen Montag die EU in Brüssel. Pence kommt am Vormittag mit der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini zusammen, danach trifft er EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Am Nachmittag wird Pence auch bei der Nato erwartet. US-Präsident Donald Trump hat bisher kein Interesse an einer engen Zusammenarbeit mit der EU gezeigt.

Briten beraten Brexit

Das britische Oberhaus debattiert heute Nachmittag das Brexit-Gesetz. Bis zum 7. März soll es im Parlament verabschiedet werden. Das Gesetz ist notwendig, damit Premierministerin Theresa May die Erklärung zum Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union in Brüssel abgeben kann. Erst danach dürfen die Verhandlungen mit der EU beginnen.

Wetter: Es weht ein lebhafter Wind

An der Alpennordseite startet der Montag mit dichten Wolken, östlich von Innsbruck fällt etwas Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen tiefen Lagen und 900 Metern. Bis Mittag klingen Regen und Schneefall ab und die Wolken lockern auf. Von Osttirol bis zum Südburgenland wechseln nach Nebelauflösung Sonnenschein und Wolken ab. Teils lebhafter bis kräftiger Westwind, maximal 4 bis 12 Grad.

