diepresse.com

21. Februar: Ein neuer Mann im Weißen Haus, Trump-Proteste in London und ein Prozess gegen Flüchtlinge

Textversion

21.02.2017 | 07:37 | (DiePresse.com)

Was war, was kommt? Nach tagelangem Ringen hat der US-Präsident einen neuen Nationalen Sicherheitsberater, die Briten sind aufgebracht über einen geplanten Besuch Trumps und in Wien stehen heute neun Iraker wegen angeblichen Missbrauchs vor Gericht.