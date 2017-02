Textversion

23.02.2017 | 06:45 | (DiePresse.com)

Was war, was kommt? Trump nimmt den Schutz für Transgender-Menschen zurück, das Landesgericht Wien entscheidet über Haft für Firtasch, und Startenor Kaufmann eröffnet den 61. Opernball.

US-Heimatschutzminister: Streben keine Massenabschiebungen an

Die USA streben nach den Worten von Heimatschutzminister John Kelly mit ihren verschärften Einwanderungsregelungen keine Massenabschiebungen von Migranten an. Es gehe darum, wieder über die südliche Grenze der USA die Kontrolle zu erlangen, sagte Kelly. Er hatte am Dienstag dem Grenzschutz und den Einwanderungsbehörden Anweisungen erteilt, mit verschärften und großflächigen Razzien gegen illegale Einwanderer vorzugehen.

Trump nimmt Schutz für Transgender-Menschen zurück

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat die von Vorgänger Barack Obama geschaffene Freizügigkeit für Transgender-Menschen rückgängig gemacht. Die Regelung Obamas hatte es Transgendern freigestellt, welche Toiletten und Umkleideräumen sie etwa in Schulen und Universitäten benutzen.

Karmasin verteidigt Kürzungs-Pläne bei Familienbeihilfe

Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) verteidigt die Pläne zur Kürzung beziehungsweise Indexierung der Familienbeihilfe für im EU-Ausland lebende Kinder gegen Kritik: Es gehe um Fairness, man wolle die Zahlungen an die jeweilige Kaufkraft anpassen, "damit das Geld in allen Ländern gleich viel wert ist", sagte sie in der "ZiB 2". Kritik war am Mittwoch von der EU-Kommission und der Caritas gekommen. Das Argument, dass die betroffenen Eltern doch auch gleich viel einzahlen wie Inländer, lässt Karmasin nicht gelten: Auch Kinderlose zahlten für die Familienbeihilfe ins System ein, ohne etwas zu bekommen.

Eurofighter: Ein Vertrag per Handschlag [premium]

Das Verteidigungsressort kann den Vergleich mit Eurofighter gar nicht "herausrücken". Denn Norbert Darabos hat ihn nur mündlich abgeschlossen.

Landesgericht Wien entscheidet über Haft für Firtasch

Das Landesgericht Wien entscheidet heute über die Verhängung der Übergabehaft für den ukrainischen Oligarchen Dmitri Firtasch, der von der spanischen Justiz mit einem Europäischen Haftbefehl gesucht wird. Die Haftentscheidung muss bis 21.35 Uhr - 48 Stunden nach seiner Festnahme - getroffen werden. Die Staatsanwaltschaft begründete ihren Antrag mit Flucht- und Tatbegehungsgefahr.

Startenor Jonas Kaufmann eröffnet 61. Opernball

Zum 61. Mal geht am Abend der restlos ausverkaufte Wiener Opernball über die Bühne. Unter den rund 5.000 Gästen sind auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie Bundeskanzler Christian Kern. Beide besuchen den Ball erstmals in offizieller Funktion. Bei der Eröffnung singt Startenor Jonas Kaufmann. Der Opernball wurde heuer erstmals von Maria Großbauer organisiert. Richard Lugner kommt dieses Mal in Begleitung der Schauspielerin Goldie Hawn.

Neue Runde der Syrien-Verhandlungen beginnen

Erstmals seit zehn Monaten verhandeln Syriens Regierung und Opposition heute in Genf wieder über einen Frieden. UN-Vermittler Staffan de Mistura will zum Auftakt der neuen Syrien-Gespräche zunächst getrennt mit den Konfliktparteien zusammenkommen. Unklar ist, ob und wann es direkte Verhandlungen geben wird.

Frühlingshafte Temperaturen

Der Tag startet verbreitet sonnig, im Norden und Osten halten sich aber einige Wolken. Tagsüber stellt sich dann generell ein Sonne-Wolken-Mix ein. Die Temperaturen steigen auf frühlingshafte 9 bis 19 Grad.

