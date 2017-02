diepresse.com

24. Februar: Trumps Atomwaffenarsenal, Eurofighter-Ermittlungsverfahren und Lugners neuer Lieblingsgast

24.02.2017 | 06:15 | (Die Presse - Schaufenster)

Was war, was kommt? US-Präsident Trump will das Atomwaffenarsenal der USA aufrüsten, die Staatsanwaltschaft Wien hat das Vermittlungsverfahren eröffnet und für Lugner war es "der schönste Opernball" überhaupt.