27.02.2017 | 07:41 | (DiePresse.com)

Was war, was kommt? Der EU-Parlamentspräsident hat sich für Auffanglager für Flüchtlinge in Libyen ausgesprochen, Tennis-Star Dominic Thiem schlug zu und Wohnen wird immer teurer.

Guten Morgen, liebe Leser. Wir wünschen einen guten Start in die Woche. Eher peinlich als gut verlief das Ende der Oscar-Verleihung: Die verkündete Auszeichnung als "Bester Film" für "La La Land" erwies sich als Irrtum, tatsächlich bekam die begehrte Auszeichnung "Moonlight" Aus dem vorhergesagten politischen Abend in Hollywood wurde also ein Abend mit einer historischen Panne. Das 14-fach nominierte Musical "La La Land" holte sich insgesamt übrigens sechs Oscars und war damit doch ein großer Sieger.

Teures Wohnen

In drei Bundesländern ist ein neues Haus heute eklatant teurer als noch vor über sechs Jahren - in der Steiermark zahlt man mit aktuell durchschnittlich 301.000 Euro um 64 Prozent mehr, im Burgenland (rund 260.000 Euro) beträgt der Preisanstieg 55 Prozent und in Niederösterreich (338.000 Euro) 54 Prozent. In absoluten Zahlen am höchsten ist der Preis für ein neues Haus in Wien, das im Schnitt 123 Quadratmeter groß ist und mit 471.000 Euro zu Buche schlägt - ein Plus von 22 Prozent gegenüber 2010.

Thiem siegt

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat am Sonntag erstmals in diesem Jahr so richtig zugeschlagen. Der Niederösterreicher stürmte beim ATP-500-Turnier von Rio de Janeiro ohne Satzverlust zu seinem insgesamt achten Titel auf der Tour. Im Finale gab er dem Spanier Pablo Carreno Busta mit 7:5,6:4 das Nachsehen. Warum er in der Weltrangliste dennoch um einen Rang zurückfällt, lesen Sie hier.

Deutscher Außenminister trifft Kern und Kurz in Wien

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel stattet Österreich am Montag den ersten Besuch in seiner neuen Funktion ab. Er kommt am späten Vormittag in Wien mit Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und danach mit Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) zusammen. Themen werden u.a. der österreichische OSZE-Vorsitz, die Ukraine-Krise sowie die EU-Themen Brexit und Migration sein.

EU-Parlamentspräsident fordert Auffanglager in Libyen

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hat sich für die Errichtung von Auffanglagern für Flüchtlinge in Libyen ausgesprochen. "Es wär richtig, Auffanglager in Libyen zu installieren. Die EU sollte zu diesem Zweck ein Abkommen mit Libyen vereinbaren", sagte Tajani den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Weltweit größte Mobilfunkmesse startet in Barcelona

In Barcelona beginnt am Montag die weltweit größte Mobilfunkmesse MWC, "Presse"-Redakteurin Barbara Grech ist vor Ort. Eines der Hauptthemen ist heuer die künstliche Intelligenz. Sie berichtet etwa, dass Nokia ein Retro-Handy und drei Smartphones vorstellt, die wie auch das LG G6 mit dem Google-Assistant ausgestattet sind. Der weltgrößte Smartphone-Hersteller Samsung wollte auf der MWC eigentlich das neue Galaxy S8 präsentieren, hat dies aber wegen des technischen Debakels mit dem Note 7 verschoben.

Der Domain-Handel blüht noch auf

Der Markt für Internetadressen wächst rapide. Große Investoren kaufen oft Tausende Domains, um sie dann teurer weiterzugeben. Auch Kleinanleger können nach wie vor gut damit verdienen - sofern sie einige Regeln beachten. „Wir stehen erst am Anfang“, sagt Paul Nicks, General Manager für Adressenversteigerungen bei GoDaddy, zur „Presse“.

Das Wetter: Es ist windig und warm

Am Montag ziehen zunächst noch einige hohe und mittelhohe Wolkenfelder durch, die den Sonnenschein gebietsweise etwas trüben können, am Nachmittag sind dann kaum noch Wolken unterwegs. Im Westen greift der Südföhn dann mit kräftigen, vereinzelt auch stürmischen Böen bis in prädestinierte Täler durch. Lebhafter Südostwind macht sich auch im östlichen Flachland und am Alpenostrand bemerkbar. Dazu gibt es maximal 9 bis 19 Grad, mit den höchsten Werten in den Föhnregionen. Zum Wetter >>>