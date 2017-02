diepresse.com

28. Februar: U-Haft für deutschen Journalisten in der Türkei, Trumps Schadenfreude über Oscar-Panne und eine Mondumrundung für Weltraumtouristen

28.02.2017

Was war, was kommt? Die Untersuchungshaft für den "Welt"-Korrespondenten Yücel in der Türkei sorgt für Spannungen zwischen Ankara und Berlin, Trump kritisiert die Oscars als "zu politisch" und 2018 sollen erstmals Touristen den Mond umrunden.