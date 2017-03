Textversion

01.03.2017 | 06:22 | (DiePresse.com)

Was war, was kommt? US-Präsident Trump hielt seine bisher präsidentiellste Rede, seine Beraterin sorgt mit ihrem respektlosen Verhalten für Aufsehen und drei österreichische Top-Politiker sprechen heute in Bayern.

Kern, Sobotka, Strache bei Aschermittwoch-Treffen in Bayern

Der traditionelle Politische Aschermittwoch in Bayern findet heuer unter starker österreichischer Beteiligung statt. Kanzler Kern (SPÖ) tritt gemeinsam mit Merkel-Herausforderer Martin Schulz bei einer SPD-Veranstaltung in Vilshofen auf, Innenminister Sobotka (ÖVP) spricht bei der CSU in Passau, und FPÖ-Chef Strache ist Ehrengast beim Treffen der rechtspopulistischen AfD.

Über die Tradition des politischen Aschermittwochs schreibt Innenpolitik-Redakteur Philipp Aichinger. [premium]

Trumps Rede vor dem Kongress

US-Präsident Donald Trump hat vor dem Kongress seine bisher präsidentiellste Rede gehalten. "Gesetzte Worte, radikale Botschaft", schreibt unser USA-Korrespondent Oliver Grimm in seinem Trump-Tagebuch. [premium]

Das umstrittene Foto im Weißen Haus

Indes sorgt auch Trump-Beraterin Kellyanne Conway erneut für Schlagzeilen. Kniend und auf dem Sofa sitzend hatte sie im Weißen Haus fotografiert. Die Empörung über ihr respektloses Verhalten ist groß, sie rechtfertigt sich.

Mordanklage gegen zwei Frauen nach Tod von Kim Jong-uns Halbbruder

Nach dem mutmaßlichen Giftanschlag auf den Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Malaysia sind zwei verdächtige Frauen wegen Mordes angeklagt worden. Der 28-jährigen Vietnamesin und der 25-jährigen Indonesierin wurde am Mittwoch vor Gericht einzeln die Anklageschrift vorgelesen. Den jungen Frauen, die nach eigener Darstellung hinters Licht geführt wurden, droht die Todesstrafe.

Russland und China vereiteln UNO-Sanktionen gegen Syrien

Russland und China haben im UNO-Sicherheitsrat mit einem Veto Sanktionen gegen das syrische Regime wegen dessen Chemiewaffeneinsätzen verhindert. Russland machte am Dienstag in New York bereits zum siebenten Mal seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien eine Syrien-Resolution zunichte. Auch China legte sein Veto gegen die von Frankreich, den USA und Großbritannien entworfene Resolution ein.

Letzter Schneefall, zeitweise Sonne

Letzter Schneefall und Regen im Südosten klingen rasch ab. Tagsüber gehen von Vorarlberg bis nach Oberösterreich neuerlich ein paar Schauer nieder. Die Schneefallgrenze steigt von anfangs 400 bis 600 m auf 800 bis 1000 m an. Zwischendurch scheint aber nahezu überall zumindest zeitweise die Sonne, am häufigsten im Süden und Osten. Kräftiger bis stürmischer West- bis Nordwestwind und Höchstwerte zwischen 5 und 14 Grad.

