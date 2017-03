Textversion

02.03.2017 | 06:32 | (DiePresse.com)

Was war, was kommt? Für Stefan Kraft geht es in Lahti auf die Großschanze, für Deutschlands Kanzlerin nach Ägypten. Der Brexit könnte länger dauern, als gedacht - und Sie, liebe Leser, sollten einen Regenschirm einpacken.

Wussten Sie, dass Wiener gar nicht so unfreundlich sind?

Tja, so früh am Morgen kann man doch glatt noch etwas lernen. Aber Spaß beiseite, Tatsache ist: Nicht nur die Wien-Besucher schätzen die Stadt, die Wiener selbst mögen umgekehrt auch die Touristen – zumindest, wenn man jener Umfrage glaubt, die Wien Tourismus durchführen ließ.

Merkel reist nach Ägypten

Die deutsche Bundeskanzlerin spricht heute in Kairo mit Ägyptens Staatspräsident Abdel Fattah al-Sisi über mögliche Lösungen für die Flüchtlingskrise. Dazu gehören aus Sicht Deutschlands die Rückführung nicht schutzbedürftiger Menschen, die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen in Ägypten, der Kampf gegen Schlepper und die Stabilisierung Libyens. Unterdessen warnt Amnesty International vor argen Menschenrechtsverletzungen im Land am Nil: "Folter ist weit verbreitet in den staatlichen Sicherheitsbehörden."

Der Brexit-Zeitplan wackelt

Das Oberhaus hat der britischen Premierministerin Theresa May auf ihrem Weg zu einem harten Brexit einen Dämpfer versetzt. Eine Mehrheit von 358 zu 256 Mitgliedern im House of Lords stimmte für einen Änderungsantrag zum Brexit-Gesetz, mit dem die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien garantiert werden sollen. Die Abgeordneten im Unterhaus müssen sich nun erneut mit dem Gesetzentwurf beschäftigen.

FPÖ und Grüne verhandeln über U-Ausschuss

In Sachen Eurofighter-Untersuchungsausschuss geht es heute ans Eingemachte: Während am Mittwoch noch Vorbereitungen auf Ebene der Klubdirektoren liefen, steht heute eine politische Verhandlungsrunde von FPÖ und Grünen an. Seitens der Grünen werden die Abgeordneten Peter Pilz und Dieter Brosz versuchen, mit den Blauen das entsprechende Verlangen auf einen weiteren U-Ausschuss zu den Jets zustande zu bringen, seitens der FPÖ verhandeln die Mandatare Herbert Kickl und Walter Rosenkranz.

Nationalrat beschließt erste Gesetze 2017

Nochmal Innenpolitik: In seiner vierten Sitzung 2017 beschließt der Nationalrat heute seine ersten Gesetze in diesem Jahr. Diese betreffen eine Lockerung des Kündigungsschutzes für Über-50-Jährige, die neu eingestellt werden sowie eine Lohnnebenkostensenkung für Leiharbeitsfirmen. Gast der Fragestunde zu Beginn der Sitzung ist Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP), der gestern noch beim "Politischen Aschermittwoch" zugegen war.

Macron stellt Programm vor

Der aussichtsreiche französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron stellt heute ab 10.30 Uhr sein Wahlprogramm vor. Der 39-Jährige tritt als unabhängiger Bewerber an und positioniert sich weder links noch rechts. Er vertritt eine klar europafreundliche Linie und will damit der Rechtspopulistin Marine Le Pen Paroli bieten.

WM-Großschanzenbewerb

Stefan Kraft, der Einzel-Weltmeister von der Normalschanze, und seine Teamkollegen Michael Hayböck, Manuel Fettner und WM-Debütant Markus Schiffner bestreiten heute ab 17.30 Uhr in Lahti den Einzelbewerb von der Großschanze. Kraft ist im engsten Favoritenkreis und könnte sich zum ersten Doppel-Weltmeister aus Österreich in Einzelbewerben küren.

Mit dem Regenschirm in den Tag starten

An der Alpennordseite und im Osten dominieren anfangs die Wolken und zeitweise regnet es. Am Nachmittag lässt der Regen von Norden her nach und die Sonne kommt durch, nur von Pinzgau über die Steiermark bis zum Burgenland bleibt es länger trüb. In Osttirol und Kärnten überwiegt von in der Früh weg die Sonne. Nördlich der Alpen weht lebhafter bis kräftiger Westwind und die Temperaturen erreichen 6 bis 15 Grad.

