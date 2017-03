Textversion

Die prominente feministische Philosophin Elisabeth Badinter überrascht mit einem Buch über Österreichs Kaiserin – als Role Model für die Frau des 21. Jahrhunderts, die Karriere, Mutter- und Partnerschaft verbindet.

Sie haben als Philosophin viele zeitgenössische feministische Debatten in Europa mitgeprägt – zuletzt etwa mit Kritik an „Stillzwang“ und „ökologischen Müttern“. Jetzt erfährt man, dass Sie sich die vergangenen sieben Jahre auch intensiv mit einer Österreicherin beschäftigt haben. „Maria Theresia. Die Macht der Frau“ – wie kommt es zu dem unerwarteten Thema?

Mich haben Frauen an der Macht immer interessiert, und diese Frau hatte absolute Macht! 40 Jahre lang hat sie ein Großreich beherrscht. Ich wollte aber keine Biografie schreiben, sondern das Porträt einer Frau, die großartig ihre Weiblichkeit, ihre Mutterschaft für politische Zwecke benutzt hat. Und sie war die vielleicht einzige Frau mit absoluter Macht, die Karriere, Mutterschaft und Partnerschaft miteinander verbunden hat.

In ihren politischen Vorstellungen und ihrer Religiosität gilt die Kaiserin als alles andere als modern. Sie stülpen dieses Bild um, machen sie anfassbar und zu einem Role Model für die Frau von heute. Viel Bewunderung scheint da durch.

Für mich stellt Maria Theresia tatsächlich einen Wendepunkt in der Frauengeschichte dar. Sie lebte eine Art weiblichen Lebens, wie eine Frau von heute sie lebt, musste Karriere, Mutterschaft und Partnerschaft verbinden. Unter den großen Frauen der Geschichte verkörpert Maria Theresia diese Verbindung am eindrucksvollsten. Ihre drei Rollen waren ständig miteinander in Konflikt. Das macht diese Frau extrem modern.

Maria Theresia war nicht die einzige mächtige Herrscherin im Europa der Neuzeit. Was unterscheidet sie so sehr von Elisabeth I. in England oder Katharina der Großen in Russland?

Diese zwei haben sich weder mit ihrem Mann noch mit ihren Kindern viel beschäftigt, und sie haben wie Männer regiert. Elisabeth hatte gar keine Kinder und keinen Ehemann, nur Liebhaber. Katharina die Große hatte zwar zwei Kinder, aber sie war überhaupt nicht fürsorglich und hat ihren Sohn sehr schlecht behandelt.

Was machte Maria Theresia als Ehefrau anders als die männlichen Souveräne?

Deren Gattinnen zählten nicht. Maria Theresia hingegen hat auf die Bedürfnisse ihres Mannes, Franz Stephan, geachtet. Es ist so berührend zu sehen, wie sie versucht, ihn zu erhöhen, zu schonen, wie wichtig es ihr ist, dass das Volk ihn liebt. Um seinetwillen hat sie auch politisch falsche Entscheidungen getroffen. Sie wollte ihm militärische Ehren ermöglichen, obwohl er ganz unbegabt dafür war, zugleich hatte sie solche Angst, dass er stirbt, ließ ihn aus dem Feld wieder zurückkommen?. . .

Und wie gut kannte sie ihre 16 Kinder?

Ich war erstaunt, wie gut! Sie erzog sie auch auf unterschiedliche Weise. Maria Theresia hat die aktive Mutterschaft in die Sphäre des Regierens eingeführt. Dem hat man viel zu wenig Bedeutung beigemessen.

Wie auch der Strapaze, die es bedeutet, neben dem Regieren fast ständig schwanger zu sein . . .

Ja, auch dazu findet sich in den Biografien wenig. Gerade am Anfang ihrer Regierungszeit war Maria Theresia durch den Krieg um die Erbfolge und gegen Friedrich den Großen in vielen verzweifelten Situationen – und doch hat ihr offenbar nichts so Angst gemacht wie das Gebären. In ihren Briefen sieht man, wie schrecklich das für sie war, und auch Todesangst war vermutlich dabei.

Was meinten Sie, als Sie vorhin sagten, Maria Theresia habe ihre Mutterrolle geschickt für politische Zwecke eingesetzt?

Anfangs galt sie als zu hübsch und als ignorant, man hatte wenig Respekt vor ihr. Sie machte aber bald aus ihrer Weiblichkeit eine Stärke. Schon in ihrer ersten öffentlichen Rede sagt sie, sie wird eine wohlwollende Mutter ihres Volkes sein. So ist sie auf den Gemälden auch zu sehen – als fruchtbare Mutter mit immer mehr Kindern. Sie war eine mutige Politikerin, und zugleich hat sie eine Politik der Nähe gemacht. Sie hat die Distanz zum Volk gebrochen, mit allen geredet, wurde geliebt.

Wie sich Maria Theresia erfolgreich als Frau in Not vor dem ungarischen Reichstag inszenierte – ob mit oder ohne Baby, ist nicht verbürgt –, sehen Sie als positives Beispiel für „die Macht der Frau“. Wollen Sie allen Ernstes weiblichen Politikern heute raten, mit dem männlichen Beschützerinstinkt zu spielen?

Dass sich heute nur Männer an der Macht Tränen erlauben können, zeigt jedenfalls, dass wir keine Gleichberechtigung haben. Nur Obama hat öffentlich geweint, er hat seine weiblichen Anteile gezeigt. Die wichtigen Politikerinnen von heute dagegen, wie Merkel, Clinton oder May, müssen ihre Weiblichkeit verbergen, um respektiert zu werden. Weibliche Macht ist etwas Neues, und Frauen an der Macht fühlen sich immer noch männlichen Mustern verpflichtet, glauben, sie müssen Ungerührtheit, „männliche“ Festigkeit ausstrahlen.

Aber auch Angela Merkel wird als Landesmutter wahrgenommen und hat, etwa in der Flüchtlingsfrage, Emotionen gezeigt.

Aber sie verbirgt trotzdem sehr ihre Weiblichkeit, trägt eine neutrale Art Uniform, hat keine Kinder, wirkt sexuell neutral?. . .

Wie zufrieden sind Sie denn mit dem Zugang von Frauen zu Frankreichs Politik?

In den vergangenen Jahren hat man sich sehr angestrengt, auch wenn das Milieu immer noch machohaft ist. Unfassbar, wie Männer aller Parteien in der Nationalversammlung wegen eines Kleides der Ministerin Cécile Duflot gejohlt haben wie zehnjährige Buben auf dem Schulhof! Im Großen und Ganzen haben Frauen aber heute Zugang zur Politik, auch wenn wir derzeit keine charismatischen Politikerinnen haben.

Außer Marine Le Pen?

Allerdings – wenn mich überhaupt etwas an ihr beeindruckt, dann wirklich nur das: ihr erfolgreicher Kampf um politische Macht.

