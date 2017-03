Textversion

03.03.2017 | 06:11 | (DiePresse.com)

Was war, was kommt? Die Freiheitlichen und die Grünen sind sich noch immer einig. Nach Stefan Krafts Sieg versuchen heute die Kombinierer Bernhard Gruber/Wilhelm Denifl in Lahti ihr Glück.

Gestern haben wir erfahren, dass sich die Freiheitlichen und die Grünen einig sind, die Causa Eurofighter ein weiteres Mal aufzurollen. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Grünen-Sicherheitssprecher Peter Pilz informieren heute um 10.30 Uhr über den Fahrplan zum Eurofighter-U-Ausschuss

Van der Bellen trifft Gauck und Steinmeier

Bundespräsident Alexander Van der Bellen trifft heute in Berlin mit seinem scheidenden deutschen Amtskollegen Joachim Gauck zusammen. Es ist dies Van der Bellens dritte Auslandsreise als Staatsoberhaupt; erstmals ist Ehefrau Doris Schmidauer mit dabei. Auf dem Programm steht auch ein - noch als privat deklarierter - Austausch mit Gaucks designiertem Nachfolger Frank-Walter Steinmeier.

Nordische WM

Am ersten Tag nach Stefan Krafts Gold-Double und am drittletzten Tag der 51. Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Lahti hoffen Österreichs Kombinierer im abschließenden Team-Sprint auf ihre zweite Medaille. Das Duo Bernhard Gruber/Wilhelm Denifl tritt um 15.00/17.15 Uhr für den ÖSV an. Zuvor hatte das ÖSV-Quartett im Teambewerb Bronze geholt.

Kaituozhe 2 (KT-2)

China hat einen experimentellen Aufklärungssatelliten ins All geschossen. Eine Rakete vom Typ Kaituozhe 2 (KT-2) brachte den Himmelskörper heute vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi in Nordwestchina in eine Umlaufbahn. Der Satellit TK-1 werde für Fernerkundung, Telekommunikation und Experimente mit Kleinsatelliten-Technologie genutzt. Die chinesische Festtreibstoff-Rakete KT-2 basiert auf dem Design der mobilen Interkontinentalrakete Dongfeng 31.

Wetteraussichten

Ja, wenn die Nachrichten ausgehen, können wir immer noch über das Wetter sprechen. Rudi Carrell hätte seine Freude, es wird "wieder richtig Sommer". Der Freitag sollte laut ZAMG durchwegs trocken und oft auch sonnig werden. Die Prognose für das Wochenende bringt einen Föhnsturm und bis zu 20 Grad. Zu Wochenbeginn kühlt es dann aber auf knapp über zehn Grad ab und landesweit sind Regen- und Schneeregenschauer angesagt.