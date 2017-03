Textversion

07.03.2017 | 07:22 | (DiePresse.com)

Was war, was kommt? Zwischen Österreich und der Türkei fallen böse Worte, Nordkorea und Malaysia verwehren sich gegenseitig die Ausreise, Trump hingegen versucht sich erneut an einem Einreiseverbot. Und Österreich diskutiert über die Kriminalität.

Guten Morgen, liebe Leser. Wir wünschen einen guten Start in den Tag, möglichst ohne unfreundliche Worte und Beleidigungen. Dem österreichischen Bundeskanzler wurden ja gerade erst verbale Grobheiten ("Verpiss Dich") von türkischer Seite übermittelt: Erdogans Berater Burhan Kuzu hat ihn via Twitter beschimpft - und das nicht zum ersten Mal.

Damit freilich in der Tragweite nicht vergleichbar: Im Konflikt zwischen Nordkorea und Malaysia eskaliert nach dem Mord am Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un die Situation: Pjöngjang hat am Dienstag überraschend malaysischen Bürgern die Ausreise aus Nordkorea verboten - worauf Malaysia umgehend seinerseits mit einem Ausreiseverbot für Nordkoreaner reagierte.

US-Präsident Trump unterzeichnete neues Einreiseverbot

Weiteres zum Thema internationale Spannungen: US-Präsident Donald Trump hat einen neuen Anlauf unternommen, Bürgern aus mehreren muslimischen Staaten die Einreise in die USA zu verwehren. Der Republikaner unterzeichnete am Montag eine überarbeitete Version eines Erlasses, der zu massiver Kritik im In- und Ausland und mehr als 20 Klagen geführt hatte. So ist nun der Irak nicht mehr unter den betroffenen Staaten, Jemen, Iran, Libyen, Somalia, Sudan und Syrien aber sehr wohl. In Kraft treten wird der Erlass am 16. März.

Kriminalitätsstatistik: Mehr Anzeigen

Wie die Jahre zuvor lässt auch die aktuelle Kriminalstatistik unterschiedliche Interpretationen zu. Die "Presse" bietet deshalb eine Analyse: Welche Bundesländer die Hauptlast tragen, wie Migranten dabei mitwirken, und wann es auch schon einmal schlimmer war. Die Statistik bildet übrigens auch eine positive Entwicklung ab: Die Polizei erreicht die höchste Aufklärungsquote seit zwölf Jahren.

Fillon setzt sich im Machtkampf um Kandidatur durch

Der angeschlagene Präsidentschaftskandidat der französischen Konservativen, Francois Fillon, hat den innerparteilichen Machtkampf für sich entschieden. Die Parteispitze stellte sich in einer Krisensitzung am Montag einstimmig hinter Fillon. Gegen ihn laufen seit Wochen Ermittlungen wegen Scheinbeschäftigungen seiner Ehefrau und seiner Kinder, seitdem ist er in den Umfragen deutlich zurückgefallen.

Wem das alles zu trist erscheint, der sei mit dieser Filmempfehlung des "Presse" Kritikers Andrey Arnold bedacht: „Moonlight“, Ende Februar mit dem Oscar für den besten Film ausgezeichnet, sei ein so unscheinbares wie berührendes Drama, schreibt er.

EU-Satellit zur Erdbeobachtung gestartet

Der fünfte europäische Erdbeobachtungs-Satellit Sentinel-2B ist in der Nacht auf Dienstag erfolgreich in die Umlaufbahn gebracht worden. Gemeinsam mit dem baugleichen Sentinel-2A soll er künftig die gesamte Erdoberfläche innerhalb von fünf Tagen einmal abtasten. Die Daten sind für Nutzer kostenfrei verfügbar und sollen in der Forst- und Landwirtschaft sowie bei Naturkatastrophen genützt werden. Auch österreichische Unternehmen waren am Bau der Satelliten beteiligt.

Das Wetter: Es ist unfreundlich

Am Dienstag regnet und schneit es von Vorarlberg bis ins Mostviertel immer wieder und teils kräftig, die Schneefallgrenze liegt zwischen knapp 600 m in der Früh und etwa 800 m tagsüber. Auch im Norden und Nordosten gehen ein paar Schauer nieder, mitunter zeigt sich hier aber kurz die Sonne. Sonst verläuft der Tag trocken, im Südosten ziehen dabei ausgedehnte Wolkenfelder durch. Der Wind weht lebhaft bis kräftig und teils föhnig aus Nord bis West. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 12 Grad, am mildesten im Süden. Zum Wetter >>>