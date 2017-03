Textversion

09.03.2017 | 06:27 | (DiePresse.com)

Was war, was kommt? Trump ist "extrem besorgt" über die Wikileaks-Enthüllungen über die CIA, währenddessen gerät das FBI ebenfalls wegen Abhörvorwürfen unter Druck. Und der gestrige Frauentag endet mit der Forderung nach einem Ende der "Lohnschere" zwischen Mann und Frau. Und einer Scheidung.

Trump "extrem besorgt" über WikiLeaks-Enthüllungen

US-Präsident Donald Trump ist einem Sprecher zufolge "extrem besorgt" über das Datenleck bei der CIA, das die jüngsten WikiLeaks-Enthüllungen ermöglicht habe. Präsidialamtssprecher Sean Spicer kündigte am Mittwoch zudem ein hartes Vorgehen gegen Informanten an. WikiLeaks hatte am Dienstag nach eigenen Angaben Tausende Dokumente über Abhörverfahren und -methoden des Geheimdienstes ins Netz gestellt. Die CIA hat eine Stellungnahme zunächst abgelehnt.

US-Senatoren haken nach Trumps Abhörvorwürfen beim FBI nach

Prominente US-Senatoren gehen bei den Ermittlungsbehörden den Abhörvorwürfen von Präsident Donald Trump gegen seinen Vorgänger Barack Obama nach. Der Republikaner Lindsey Graham und der Demokrat Sheldon Whitehouse forderten die Bundespolizei FBI und das Justizministerium am Mittwoch auf, alle Informationen im Zusammenhang mit den Anschuldigungen zu übermitteln. Der durch Trumps Anschuldigungen unter Druck geratene FBI-Chef James Comey sagte indes, er wolle bis zum Ende seiner Amtszeit im Jahr 2023 auf seinem Posten bleiben.

Rendi-Wagner will "inakzeptable" Lohnschere schließen

Die am Mittwoch angelobte neue Frauenministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) fordert das Schließen der "inakzeptablen" Lohnschere von 20 Prozent zwischen Männern und Frauen. Eine prioritäre Maßnahme hierfür sei der Mindestlohn von 1.500 Euro, erklärte sie bei der Eröffnung der Frauentagsveranstaltung in ihrem Ressort am Mittwochabend. Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern drängte ebenfalls auf den Mindestlohn und lobte die neue Ressortchefin, von deren Rede sich der Regierungschef "beeindruckt" zeigte.

630.000 Euro für eine von Minister Stöger beauftragte Studie [premium]

Die ÖVP ist über die Vorgehensweise von Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) empört. Im Dezember 2016 gab dieser bei der London School of Economics eine Effizienstudie in Auftrag. Laut ÖVP hat er aber bei der Auftragsvergabe andere Inhalte als vereinbart festgeschrieben. Daraufhin gab die Industriellenvereinigung eine Studie für 20.000 Euro bei der IHS in Auftrag. „Die Presse“ fand weitere Hintergründe zu Stögers Studie heraus.

Weltweit Proteste für Frauenrechte und gegen Gewalt am Frauentag

Weltweit haben Frauen am Internationalen Frauentag für mehr Rechte, gegen Gewalt und Diskriminierung demonstriert. Die größten Demonstrationen mit zehntausenden Teilnehmerinnen fanden am Mittwoch in Madrid und zahlreichen lateinamerikanischen Städten statt. In Istanbul marschierten rund 10.000 Demonstrantinnen durch die Innenstadt. In New York und weiteren US-Städten richteten sich die Proteste vor allem gegen US-Präsident Donald Trump. In Europa war Madrid die Protesthauptstadt: Dort versammelten sich mindestens 40.000 Demonstranten vor dem Rathaus.

Erdogan plant Wahlkampfauftritt in Europa noch vor Ostern

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan plant nach eigenen Angaben einen baldigen Auftritt in Europa - und zwar noch bevor Mitte April in seiner Heimat über das umstrittene Präsidialsystem abgestimmt wird. Details nannte er in einem am Mittwochabend live ausgestrahlten Interview im staatlichen Sender TRT nicht. Erdogan appellierte an die Millionen im Ausland lebende Türken, wählen zu gehen - egal, welche "Hindernisse" es gebe.

Hohe Haftstrafen in Raubmordprozess in Salzburg

Salzburg - Mit zwei Schuldsprüchen hat am Mittwochabend am Landesgericht Salzburg der Prozess gegen zwei 19-jährige Syrer nach dem gewaltsamen Tod eines 30-jährigen Serben geendet. Der mutmaßliche Haupttäter wurde wegen Mordes, Raubes und versuchter schwerer Erpressung zu 15 Jahren Haft verurteilt, das ist die Höchststrafe. Gegen seinen gleichaltrigen Komplizen wurde wegen schweren Raubes und versuchter schwerer Erpressung eine Haftstrafe von zwölf Jahren verhängt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Brand in Jugendheim in Guatemala - Mindestens 20 Mädchen tot

Bei einem Feuer in einem Heim für Kinder und Jugendliche in Guatemala sind mindestens 19 Mädchen ums Leben gekommen. Das teilte Nery Ramos, der Polizeichef Guatemalas, am Mittwoch mit. Präsident Jimmy Morales bat bei einer Veranstaltung am Mittwoch um eine Schweigeminute für die Opfer. Mehrere Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Im Hospital Roosevelt in Guatemala-Stadt wurden 18 Opfer behandelt. 14 von ihnen waren in einem kritischen Zustand.

Scarlett Johansson will Scheidung - Ehemann will Streit vermeiden

Die Schauspielerin Scarlett Johansson hat am Dienstag bei einem New Yorker Gericht die Scheidung eingereicht. Ihr französischer Ehemann, Romain Dauriac, will einen Scheidungsstreit vor Gericht vermeiden. Es sei "bedauerlich", vor allem für die gemeinsame Tochter, dass die Schauspielerin vor Gericht gezogen sei. Dauriac forderte Johansson auf, den Antrag zurückzuziehen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. In ihrem Antrag pocht Johansson auf ein gemeinsames Sorgerecht für die zweijährige Rose, mit dem Zusatz, dass die Tochter bei ihr wohnen solle.

Regenschirm statt Frühlingsgefühlen

Das Wetter ist heute von Regen dominiert. Von Vorarlberg bis zum Slzkammergut muss man sich auf intensiven Dauerregen einstellen. In Höhen von 1200 bis 1600 Metern ist auch Schnee durchaus zu erwarten. Im Osten sind die Chancen am größten, dass die Vitamin-D-Resorption doch noch in die Gänge kommt. Ab dem Nachmittag soll der Regen nämlich der Sonne weichen. Kurz. Und sollte es nicht regnen oder schneien, ist mit teils lebhahaftem West- bis Nordwind zu rechnen.