10.03.2017 | 06:23 | (DiePresse.com)

Was war, was kommt? Ein Amokläufer verletzte auf dem Düsseldorfer Hauptbahnhof sieben Menschen, der mutmaßliche Kindermörder von Herne stellt sich und Südkoreas Präsidentin wird des Amtes enthoben.

Südkoreas Präsidentin des Amtes enthoben

Südkoreas Präsidentin Park Geun Hye muss ihr Amt wegen eines Korruptionsskandals um eine langjährige Vertraute endgültig räumen. Das Verfassungsgerichts entschied am Freitag, die konservative Staatschefin von ihren Amtspflichten vorzeitig zu entbinden.

Düsseldorfer Axt-Täter war in "psychischer Ausnahmesituation"

Im Düsseldorfer Hauptbahnhof hat ein Mann sieben Menschen mit einer Axt verletzt, davon drei schwer. Er sei offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen, es gebe keine Hinweise auf einen Terroranschlag, sagt die Polizei.



Kindermörder gefasst: "Es ist krankhaft, was er gemacht hat"

Die Polizei in Deutschland hat den mutmaßlichen Mörder eines neunjährigen Buben in Herne gefasst. Aufgrund eines Hinweises des 19-Jährigen fand die Polizei jedoch in einer Wohnung in Herne eine männliche Leiche - ein Hinweis auf ein weiteres Gewaltverbrechen?

"Game of Thrones": Siebente Staffel startet Mitte Juli

Dieser Nachricht haben Fans der amerikanischen Fantasy-Serie "Game of Thrones" lange entgegengefiebert: Die siebente Staffel soll am 16. Juli in den USA anlaufen, gab der US-Sender HBO am Donnerstag bekannt. In Deutschland ist die preisgekrönte Serie beim Bezahlsender Sky Atlantic ab dem 17. Juli zu sehen.

ORF-Probleme: Umbau teurer, Neubau kleiner [premium]

Die Pläne für das neue ORF-Zentrum in Hietzing wanken: Der Umbau ist teurer als geplant, der Neubau wird dafür geschrumpft, der Umzugstermin rückt um Jahre nach hinten. Auch die Zukunft des Funkhauses ist weiter unklar.

Wie die EZB von Arm zu Reich umverteilt [premium]

Mit ihrer unendlichen Nullzinspolitik reißt die Euro-Notenbank die Vermögensschere auf, statt sie zu schließen, und bremst die Konjunktur, statt sie zu befeuern. Sie baut damit an der nächsten Finanzkrise mit, statt sie zu verhindern, meint Josef Urschitz.

Putin empfängt türkischen Präsidenten Erdogan in Moskau

Russlands Präsident Wladimir Putin empfängt am Freitag den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan in Moskau. Nach Angaben des Kremls wollen die beiden über Wirtschaftsprojekte wie die Gaspipeline Turkish Stream durch das Schwarze Meer und das Kernkraftwerk Akkuyu im Süden der Türkei beraten. Zudem dürften Putin und Erdogan ausführlich über die Lage im Bürgerkriegsland Syrien sprechen.

Ein unbeständiger Tag

Heute unbeständig mit ein paar Regen-, Schnee- und Graupelschauern. Kräftiger schneien und regnen kann es vom Tennengau bis ins Semmering- Wechselgebiet. Schneefallgrenze: 600 bis 1100m. Zwischendurch auch sonnig, vor allem ganz im Süden und Westen. Kräftiger bis stürmischer Nordwestwind und 2 bis 12 Grad.

