15. März: Niederlande wählt, ein jubelnder Fuchs und gefrässige Spinnen

15.03.2017 | 06:06 | (DiePresse.com)

Was war, was kommt? Der ehemalige ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs darf in der Champions League jubeln, bei den Wahlen in den Niederlanden entscheidet der "Türkei-Effekt" und Spinnen entpuppen sich als echte Vielfresser.