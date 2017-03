diepresse.com

17. März: Ein heikler Besuch und eine hauchdünne Niederlage

17.03.2017

Was war, was kommt? US-Präsident Trump hat seinen ersten Haushaltsentwurf vorgelegt und absolviert sein erstes Treffen mit der deutschen Kanzlerin. In Österreich sorgt die geplante Anti-Terror-Datei für Kritik.