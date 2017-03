Textversion

23.03.2017 | 06:44 | (DiePresse.com)

Heute stehen die offenen Fragen des Londoner Anschlags im Fokus. Außenminister Kurz reist an die EU-Südgrenze und die Wiener SPÖ beginnt ihre Klubtagung.

Beim Terroranschlag auf der Westminster-Brücke und am Parlament im Herzen Londons hat ein Angreifer am Mittwoch mindestens 5 Menschen getötet und rund 40 weitere teils schwer verletzt. Am Tag danach stehen offene Fragen zum Hintergrund der Tat, der Identität des Täters, möglichen Mittätern und der Herkunft der Opfer im Fokus. Wir berichten laufend.

Kurz an der Südgrenze

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) reist heute zu einem Kurzbesuch an die Südgrenze der EU. In Sizilien und Malta will er sich ein Bild vom Einsatz der EU-Grenzschutzagentur Frontex im Mittelmeer machen. Am Abend ist ein Besuch des Frontex-Einsatzzentrum in Catania geplant, am Freitag fährt Kurz weiter nach Malta, um ein Frontex-Schiff zu besteigen. Griechenland wehrt sich unterdessen gegen die von der EU-Kommission geforderte Rücknahme von Flüchtlingen.

Zwei Tage Klubtagung

Die Wiener SPÖ hält ab heute wieder ihre jährliche Klubtagung ab. Zwei Tage lang sollen die roten Stadträte dort ihre Projekte für die Stadt vorstellen. Die Auftaktrede wird Parteichef und Bürgermeister Michael Häupl halten. Einige Genossen hatten ihn zuletzt mehrmals aufgefordert, seine Nachfolge zu regeln. Insofern wird spannend, ob die Tagung ohne interne Querelen auskommen wird. Die Tagung im Vorjahr war jedenfalls nicht von Harmonie geprägt. Damals wurde Kanzler Werner Faymann von einigen Wiener Roten ausgepfiffen - der Anfang vom Ende Faymanns.

Syrien-Friedensgespräche

Überschattet von den schwersten Kämpfen seit zwei Jahren im Osten der syrischen Hauptstadt Damaskus beginnt in Genf eine neue Runde der Syrien-Friedensgespräche. Vertreter von Regierung und Opposition wollen mit UN-Vermittlern unter der Leitung von Staffan de Mistura zusammenkommen. Islamistische Rebellen hatten am Wochenende in Damaskus Regierungstruppen angegriffen.

Bye, bye "Obamacare"?

Heute ist auch ein wichtiger Tag für US-Präsident Donald Trump: Das Abgeordnetenhaus will über ein von ihm versprochenes neues Gesundheitsgesetz abstimmen. Es soll die von als "Obamacare" bekannte Reform seines Vorgängers Barack Obama ablösen. Allerdings hatte Trump am Mittwoch noch nicht die nötigen Stimmen dafür zusammen.

Wetterausblick

Am Donnerstag machen sich entlang und südlich des Alpenhauptkammes immer wieder Wolken bemerkbar, die Sonne zeigt sich nur zwischendurch. Dazu ist gebietsweise Regen einzukalkulieren. Schnee fällt erst oberhalb von 1600 bis 2000 Metern Seehöhe. Im übrigen Österreich lockern Restbewölkung und Hochnebel bis gegen Mittag auf und dann scheint zumindest zeitweise die Sonne. Der Wind weht schwach bis mäßig, entlang der föhnigen Alpennordseite, im Osten und Südosten lebhaft bis kräftig aus Nordost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegen zwischen null und neun Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen elf und 20 Grad. >> Mehr zum Wetter.