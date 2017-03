diepresse.com

31. März: Tag der Entscheidung für Pkw-Maut, ein "Staatsreich" und die erste Recyclerakete

31.03.2017 | 07:09 | (DiePresse.com)

Was war, was kommt? Deutschland stimmt über die Pkw-Maut ab, der ehemalige US-Sicherheitsberater Flynn will zu seinen Russland-Kontakten auspacken, in Venezuela wurde das Parlament entmachtet und SpaceX schickt erstmals eine wiederverwendete Rakete ins All.