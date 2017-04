Textversion

07.04.2017 | 06:20 | (DiePresse.com)

Was war, was kommt? Donald Trump will "das Schlachten" in Syrien beenden und lässt Raketen abfeuern. In Deutschland darf künftig erst mit 18 Jahren geheiratet werden. Andreas Gabalier bekommt einen Echo - und Twitter verklagt die US-Regierung.

USA greifen syrische Luftwaffenbasis an

Die USA haben in der Nacht auf Freitag einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien angegriffen. Dutzende Präzisionsraketen seien auf die Luftwaffenbasis Shayrat abgefeuert worden und zerstörten dort Flugzeuge, Start- und Landebahnen sowie Treibstofflager. US-Präsident Donald Trump begründete den Einsatz mit dem syrischen Giftgasangriff vom Dienstag und rief die Weltgemeinschaft auf, "das Schlachten und das Blutbad" in Syrien zu beenden.





Twitter verklagt US-Regierung

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat die US-Regierung verklagt, nachdem diese den Internetkonzern angeblich zur Herausgabe von Nutzerdaten zwingen wollte. Das Heimatschutzministerium wollte wissen, wer sich hinter einem Twitter-Konto verbirgt, über das Kritik an US-Präsident Donald Trump geübt wurde.





Ein Echo für Gabalier - und einige Misstöne

Andreas Gabalier hat in Berlin den deutschen Musikpreis Echo in der Kategorie "Volkstümliche Musik" bekommen. Christina Stürmer ging leer aus. Großer Sieger des Abends war der 70-jährige Panikrocker Udo Lindenberg mit gleich drei Auszeichnungen. Für Aufsehen sorgte Toten-Hosen-Sänger Campino mit heftiger Kritik an Jan Böhmermann: "Lieber uncool sein als ein cooles Arschloch, das sich nicht konstruktiv einbringen kann."





Grüner Streit bringt Karmasin 160.000 Euro

Der Konflikt zwischen den Grünen und ihrer (früheren) Jugendorganisation beschert der Familienministerin ein ungewöhnliches "Problem": Weil die Jungen Grünen heuer keine Förderung erhalten, bleiben 160.000 Euro übrig, die Sophie Karmasin für andere Projekte der Jugendarbeit verwenden kann. Die Jugendministerin hat aber schon eine Idee, wohin sie das Geld stecken wird.





ETA kündigt komplette Entwaffnung an

Die baskische Untergrundorganisation ETA hat angekündigt, am morgigen Samstag alle Waffen an Vertreter der "baskischen Zivilgesellschaft" zu übergeben. Die spanische Regierung wertete die Ankündigung als "substanzloses Propagandafeuerwerk" und forderte die Terrororganisation zur kompletten Auflösung auf. Die ETA hatte jahrzehntelang mit Anschlägen für eine Unabhängigkeit des Baskenlandes gekämpft, mehr als 800 Tote gehen auf ihr Konto.





Wenn Minderjährige heiraten [premium]

Künftig wird man sich in Deutschland erst mit 18 Jahren das Ja-Wort geben dürfen. Ist ein Partner in einer schon bestehende Ehe unter 16 Jahre alt (was bei Migranten sein kann, die in der Heimat geheiratet haben), soll die Ehe nicht anerkannt werden. In Österreich kann man – unter Umständen – schon mit 16 Jahren heiraten. Doch wer traut sich in diesem Alter?



Wer ermordete Siegfried Buback?

Heute vor 40 Jahren begann in Deutschland das „Terrorjahr“. Am 7. April 1977 wurden Generalbundesanwalt Siegfried Buback, sein Fahrer und ein Justizbeamter in Karlsruhe von einem Motorrad aus erschossen. Wer den Finger am Abzug hatte, ist bis heute unklar. Bubacks Sohn kritisiert Ermittlungspannen und Geheimhaltung.



Ein bewölkt-stürmischer Freitag

An der Alpennordseite, vom Loferer Land bis zum Nordburgenland, überwiegen die Wolken und es fällt wiederholt etwas Regen. Die Schneefallgrenze steigt von zunächst 800 bis 900 Meter tagsüber auf 1200 bis 1500 Meter an. Weitgehend trocken, wenn auch häufig bewölkt, bleibt es im Südosten. Sonst scheint immer wieder, in Vorarlberg auch länger, die Sonne. Lebhafter bis kräftiger, am Alpenostrand stürmischer Nordwestwind und 4 bis 18 Grad.

Mehr zum Wetter in den Bundesländern: diepresse.com/wetter