10.04.2017 | 06:40 | (DiePresse.com)

Ägypten verhängt den Ausnahmezustand, in Schweden soll das öffentliche Leben für eine Minute ruhen und in New York werden die Pulitzer-Preise bekanntgegeben.

Blutiger Palmsonntag

Nach den Anschlägen auf zwei koptische Kirchen mit dutzenden Toten hat der ägyptische Staatschef Abdel Fattah al-Sisi den Ausnahmezustand verhängt. Dieser gelte für drei Monate, sagte der Präsident am Sonntagabend in seinem Amtssitz in der Hauptstadt Kairo. Zuvor hatte er bereits bekanntgegeben, zum Schutz wichtiger Infrastruktureinrichtungen den sofortigen landesweiten Einsatz von Armeeeinheiten angeordnet zu haben, die die Polizei unterstützen sollten. Der Ausnahmezustand trete in Kraft, sobald die notwendigen verfassungsrechtlichen Schritte vollzogen seien, sagte Al-Sisi in einer Fernsehansprache. Darüber hinaus werde ein Reihe von Maßnahmen ergriffen.

Schweden gedenken der Anschlagsopfer

Mit einer landesweiten Schweigeminute wollen die Schweden zu Mittag der Opfer des Lkw-Anschlags in der Hauptstadt Stockholm gedenken. Um 12.00 Uhr soll das öffentliche Leben in dem skandinavischen Land zu Beginn der Karwoche für eine Minute ruhen, wie Ministerpräsident Stefan Löfven angekündigt hatte. Am Sonntag hatte es in Stockholm bereits eine Trauerkundgebung gegeben.

Pulitzer-Preise werden bekanntgegeben

Zum 101. Mal werden heute in New York die Träger der renommierten Pulitzer-Preise bekanntgegeben. Allein 14 der 21 Preiskategorien sind journalistischen Arbeiten vorbehalten, von investigativen Geschichten über Fotos bis zu Karikaturen. Die Auszeichnung wird aber auch für Literatur sowie für Musik und Theater vergeben. Die Preisträger bestimmt eine Jury, die an der New Yorker Columbia-Universität angesiedelt ist.

Bombenfund in Oslo

Nach dem Fund einer selbst gebastelten Bombe in Oslo hat die norwegische Sicherheitspolizei PST die Terrorgefahrenstufe für das Land auf "wahrscheinlich" heraufgesetzt. Zuvor war ein 17-jähriger Russe festgenommen worden, der eine "primitive, improvisierte Sprengladung mit begrenztem Schadenpotenzial" in der Nähe der Innenstadt deponiert haben soll. Er wird am Montag einem Haftrichter vorgeführt.

G-7-Außenministerkonferenz

Von Montag (16.00 Uhr) an beraten die Außenminister der sieben großen Industrienationen Deutschland, USA, Italien, Frankreich, Großbritannien, Japan und Kanada im italienischen Lucca über internationale Krisen und Konflikte. An dem Treffen nimmt auch die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini teil.

Aus der Nachbarschaft

Rückkehr aus dem All

Für drei Astronauten endet nach 173 Tagen ihr Aufenthalt in der Internationalen Raumstation ISS. Ein Amerikaner und zwei Russen sollen heute auf die Erde zurückkehren. Kommandant Shane Kimbrough sowie die Flugingenieure Sergej Ryschikow und Andrej Borissenko werden in einer Sojus-Kapsel um 13.21 Uhr (MESZ) in Kasachstan erwartet, wie die US-Raumfahrtagentur NASA am Sonntag mitteilte.

Das Wetter

Nicht gerade erfreulich fällt die Prognose der ZAMG für die Osterferien aus: Es soll unbeständig, windig und kühl werden. Am Montag soll immerhin noch am Vormittag die Sonne ungestört scheinen, doch bereits zur Mittagszeit werden einige Quellwolken und am Nachmittag vor allem im Bergland einige Regenschauer erwartet. Die Tageshöchsttemperaturen dürften aber noch 19 bis 24 Grad erreichen. Weitere Aussichten.