11.04.2017 | 06:25 | (DiePresse.com)

Nach dem Anschlag in Stockholm wird der Hauptverdächtige heute dem Haftrichter vorgeführt. Die G7-Außenminister setzen ihre Beratungen in Italien fort. Und DJ Paul Oakenfold will im Basiscamp am Mount Everest die höchste Pary der Welt feiern.

Usbeke wird dem Haftrichter vorgeführt

Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in Stockholm wird der Hauptverdächtige am Dienstag um 10 Uhr einem Haftrichter vorgeführt. Der 39-jährige Usbeke steht unter Terror- und Mordverdacht. Die Ermittler sind sich sicher, dass er der Fahrer des Lastwagens ist, der am Freitag in der schwedischen Hauptstadt in einer Einkaufsstraße erst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast war. Die Forderung des Verdächtigen, einen sunnitischen Muslim als Pflichtverteidiger zu bekommen, wurde abgelehnt.

G7-Außenminister setzen Beratungen fort

Die Außenminister sieben führender westlicher Staaten setzen am Dienstag ihre Beratungen in Italien fort. Wie Frieden und Sicherheit im Bürgerkriegsland Syrien erreicht werden können, soll bei einer Extra-Runde diskutiert werden, zu der auch die Ressortchefs der Türkei, der Vereinigten Arabischen Emircate, von Saudi-Arabien sowie Jordanien und Katar in Lucca erwartet werden. Am Vortag sprachen sich die Außenminister für einen Bruch mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad aus.

Höchste Party der Welt

Der britische Star-DJ Paul Oakenfold will die "höchste Party der Welt" feiern. Der 53-Jährige erreichte am Montag das Basiscamp am Mount Everest in Nepal, wo er am Dienstag ein Set spielen will - auf 5.380 Metern Höhe. "Wir sind jetzt hier, um Soundchecks zu machen", erläuterte Oakenfold am Telefon. Er freue sich auf die Show. "Alle hier sind wirklich aufgeregt." Der DJ, der in seiner drei Jahrzehnte umfassenden Karriere schon mit Madonna und U2 zusammenarbeitete, hatte bisher keinerlei Trecking-Erfahrung.

Randgeschehen: Entziehungskur für Schlange

In Australien hat die Polizei eine Dschungelpython in eine Entziehungskur geschickt. Die zwei Meter lange Schlange war nach Behördenangaben vom Dienstag bei einer Razzia in der Nähe von Sydney in einem Drogenlabor entdeckt worden. Offenbar hatte die Python Spuren der Designerdroge Crystal Meth, das dort in größeren Mengen hergestellt wurde, über ihre Haut in den Körper aufgenommen.

Die Wetteraussichten

Den ganzen Tag dürfen wir heute weitgehend mit trüben Verhältnissen rechnen. Bereits am Vormittag lockern die Wolken zunehmend auf und am Nachmittag scheint zumindest zeitweise die Sonne. Der Nordwestwind weht lebhaft bis kräftig. Bei maximal 13 bis 15 Grad ist es aber spürbar kühler als zuletzt. Weitere Prognosen.