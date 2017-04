Textversion

Was war, was kommt? Die US-Streitkräfte habe ihre stärkste nicht-atomare Bombe abgeworfen, Kanada will Cannabis legalisieren und eine NASA-Sonde macht einen erstaunlichen Fund auf einem Saturn-Mond.

USA setzen ihre größte nicht-nukleare Bombe ein

Erstmals haben die US-Streitkräfte ihre stärkste nicht-atomare Bombe, auch die "Mutter aller Bomben" genannt, in einem Kampfeinsatz abgeworfen. Der rund 10.000 Kilogramm schwere Sprengkörper traf einen "Tunnelkomplex" der Jihadistenmiliz Islamischer Staat im Osten Afghanistans, wie ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums am Donnerstag mitteilte.

Erdogan schließt Auslieferung von Deniz Yücel an Deutschland aus

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat eine Auslieferung des inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel an Deutschland ausgeschlossen. Deutschland verweigere die Auslieferung türkischer Staatsbürger, sagte Erdogan am Donnerstagabend dem Sender TGRT in Istanbul. "Wenn einer von denen uns in die Hände fällt, werden sie dieselbe Behandlung erfahren." Zu einer möglichen Auslieferung von Inhaftierten wie Yücel sagte er: "Auf keinen Fall, solange ich in diesem Amt bin niemals." Erdogan nannte den Korrespondenten der Tageszeitung "Die Welt" neuerlich einen Agenten und Terroristen, ohne jegliche Beweise dafür vorzulegen.

Raumsonde "Cassini" entdeckte mögliche Grundlage für Leben auf Saturn-Mond

Der eisige Saturn-Mond Enceladus verfügt offenbar über die Voraussetzung für Leben: Die NASA-Raumsonde "Cassini" entdeckte laut einer am Donnerstag veröffentlichten Studie Wasserstoff-Moleküle, die aus Rissen in der Oberfläche des Mondes Enceladus kamen. Laut den Wissenschaftern ist das ein Hinweis auf die Erzeugung von Energie. Auf der Erde kommen derartige Reaktionen am Boden von Tiefseegebieten mit vulkanischer Aktivität vor. Durch die frei werdende Energie entstehen in diesen Ökosystemen Mikroorganismen ganz ohne Einwirkung von Sonnenstrahlen.

Kanada will Cannabis legalisieren

Kanada will als zweites Land nach Uruguay den Konsum von Haschisch auch zum Genuss erlauben. Die kanadische Regierung legte am Donnerstag einen Gesetzesentwurf über die Legalisierung von Cannabis vor. Die medizinische Nutzung von Cannabis ist in Kanada bereits seit 2001 erlaubt. Die Regierung von Premierminister Justin Trudeau strebt an, dass die neue Regelung im kommenden Jahr in Kraft tritt.

Schalke nach 0:2 bei Ajax vor Europa-League-Aus

Schalke 04 steht vor dem Aus in der Fußball-Europa-League. Der deutsche Bundesligist verlor am Donnerstag mit den beiden Österreichern Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf das Viertelfinal-Hinspiel auswärts gegen Ajax Amsterdam mit 0:2. Schöpf verschuldete den Foul-Elfer zum 1:0 von Ajax.

Ein trüber Karfreitag

