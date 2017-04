Textversion

17.04.2017 | 18:04 | (Die Presse)

Im ersten Quartal ist Chinas Wirtschaft überraschend kräftig gewachsen. Es ist das Ergebnis staatlicher Investitionen plus Bauboom. Experten erwarten dennoch eine Abkühlung.

Peking. Die chinesische Wirtschaft ist zu Jahresbeginn überraschend kräftig gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Jänner bis März binnen Jahresfrist um 6,9 Prozent zu, wie aus amtlichen Daten gestern, Montag, hervorging. Das ist ein Tick mehr als im Vorquartal und mehr als von Experten erwartet worden war. Es war zudem das stärkste Plus seit dem dritten Quartal 2015. Dabei profitierte die nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt von staatlichen Investitionen in die Infrastruktur. Auch der Bauboom kurbelt die Wirtschaft an.

Konjunkturhilfen laufen aus

Allerdings rechnen Experten mit einer Abkühlung des Wachstums im Jahresverlauf, weil Konjunkturhilfen auslaufen und die Behörden verstärkt gegen eine Überhitzung des Immobilienmarktes vorgehen. Auch die steigende Verschuldung und die Gefahr eines Handelskrieges mit den USA unter Präsident Donald Trump könnten den Exportweltmeister belasten.

Die Konjunktur in China kühlt nach Jahren des Booms mit teils zweistelligen Zuwachsraten bereits seit geraumer Zeit ab. Für dieses Jahr erwartet die Regierung der Volksrepublik ein Wachstum von 6,5 Prozent, nachdem sie bereits 2016 mit 6,7 Prozent das kleinste Plus seit immerhin 26 Jahren vermelden musste.

Diese Abschwächung nimmt die Führung in Peking allerdings bewusst in Kauf, weil sie die Wirtschaft umbauen und nachhaltiger gestalten will. Die Abhängigkeit vom Export soll verringert, der Binnenkonsum gestärkt und der Kampf gegen die massive Umweltverschmutzung forciert werden. Zudem sollen Überkapazitäten in der Stahl- und Kohleindustrie abgebaut und nicht rentable Unternehmen geschlossen werden.

Das überraschend kräftige Wachstum im ersten Quartal dürfte zwar hier die Zuversicht für einen Erfolg der Reformen stärken und an den Finanzmärkten für etwas Beruhigung sorgen. Doch zugleich dürften Sorgen wachsen, dass der Regierung der Kurswechsel nicht so rasch gelingt. „Es sind aktuell gute Nachrichten. Aber es ist schwieriger vorherzusagen, wo China mit der Konjunkturabkühlung landen wird. Die Unsicherheiten bleiben hoch“, sagt denn auch Analyst Hidenobu Tokuda vom japanischen Finanzhaus Mizuho.

Auf Old Economy angewiesen

Denn noch immer ist China auf massive Staatshilfen angewiesen. So stiegen die Investitionen der öffentlichen Hand im ersten Quartal um 21 Prozent zum Vorjahr. Auch die rekordhohe Stahlproduktion im März zeigt, dass China weiterhin stark auf die sogenannte „alte Wirtschaft“ als Wachstumsmotor angewiesen ist, auch wenn zugleich die Einzelhandelsumsätze stärker zulegten als erwartet und sich der Automarkt als robust erwies.

Zudem droht China ein Handelsstreit mit den USA. Der neue US-Präsident Trump wirft China vor, sich unfaire Vorteile zulasten von US-Firmen zu verschaffen und hat mit Einfuhrzöllen gedroht. Zuletzt gab es aber versöhnlichere Töne aus Washington, wohl auch weil Trump China zu einem stärkeren Engagement für eine Lösung des Nordkorea-Konflikts bewegen will.

Aber auch die wachsende Verschuldung und die Furcht vor einer Überhitzung des Immobilienmarktes bereiten Ökonomen Sorgen. Der Staat versucht mit einer strengeren Kreditvergabe und Auflagen für den Wohnungskauf vorzubeugen. Dies könnte im Gegenzug aber das Wachstum bremsen. (Reuters)