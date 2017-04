diepresse.com

18. April: Trump, Erdogan und ein Wintereinbruch in Österreich

18.04.2017 | 07:23 | (DiePresse.com)

Was war, was kommt? Der US-Präsident gratuliert seinem Amtskollegen zum umstrittenen Referendumssieg. In den kommenden Tagen blüht uns Schnee auch in tiefen Lagen.