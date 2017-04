Textversion

19.04.2017 | 06:37 | (DiePresse.com)

Was war, was kommt? Erwin Pröll verabschiedet sich heute aus der Politik. Fußballstar Cristiano Ronaldo steht im Abseits und darf trotzdem jubeln. Der Konzern Adidas tritt in ein Fettnäpfchen.

Erwin Pröll verabschiedet sich aus der Politik

In einer Sondersitzung des niederösterreichischen Landtags verabschiedet sich Erwin Pröll (ÖVP) heute aus der Politik. Er war 37 Jahre lang Mitglied der niederösterreichischen Landesregierung, vierundzwanzigeinhalb davon als Landeshauptmann. Die bisherige Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wird zur Nachfolgerin und gleichzeitig zur ersten niederösterreichischen Landeshauptfrau gewählt.

Champions League: Read Madrid bezwingt Bayern

Die Spanier gewannen am Dienstagabend das packende Viertelfinal-Rückspiel erst nach Verlängerung mit 4:2. Gefeierter Mann war Dreifach-Torschütze Cristiano Ronaldo.

Sobotka pocht auf Schließung der Mittelmeer-Route

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) setzt sich in der Flüchtlings- und Migrationspolitik mit Blick auf die Mittelmeer-Route für eine rigide Kontrolle der Zuwanderung ein. Neben der geschlossenen Balkan-Route sei es nun entscheidend, auch die Mittelmeer-Route zuzumachen, sagte Sobotka der Deutschen Presse-Agentur. "Eine Rettung auf offener See kann kein Ticket nach Europa sein, weil man damit der organisierten Schlepperei jedes Argument in die Hand gibt, weiterhin Menschen von einer Flucht aus wirtschaftlichen Gründen zu überzeugen."

Britisches Parlament stimmt über Neuwahl ab

Das britische Parlament stimmt am frühen Mittwochnachmittag über eine vorgezogene Neuwahl ab. Premierministerin Theresa May hatte diese am Dienstag in London überraschend für den 8. Juni angekündigt. Damit will sie sich Rückendeckung für die Brexit-Verhandlungen sichern.

Proteste gegen das Ergebnis des Türkei-Referendums

In mehreren Städten der Türkei haben erneut Tausende gegen den Ausgang des von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan initiierten Referendums über ein Präsidialsystem protestiert. Die Demonstranten versammelten sich am Dienstagabend unter anderem in Istanbul, der Hauptstadt Ankara und Izmir. Umstritten ist vor allem eine Entscheidung der Wahlkommission von Sonntag, wonach auch nicht verifizierte Stimmzettel und Umschläge als gültig gezählt wurden.

Adidas gratulierte Marathon-Läufern zum "Überleben"

Mit einer unbedachten Grußbotschaft an die Teilnehmer des Boston-Marathons hat sich der Sportkonzern Adidas blamiert. An alle 26.492 Läufer, die bei dem Wettbewerb das Ziel erreichten, schickte Adidas am Montag eine Email mit der Betreff-Zeile: "Glückwunsch, Sie haben den Boston-Marathon überlebt!" Die Empörung ließ nicht lange auf sich warten. Viele Empfänger fühlten sich an den Anschlag auf die Sportveranstaltung 2013 mit selbst gebauten Bomben erinnert, bei dem drei Menschen umkamen. In sozialen Netzwerken hagelte es Kritik. Adidas entschuldigte sich.

Der Schnee kommt zurück

Entlang der Nordalpen schneit es verbreitet und auch nördlich davon ziehen Schauer durch. Dabei schneit es meist bis in tiefe Lagen, tagsüber mischen sich nur unterhalb von 300 bis 400 m auch Regentropfen hinzu. Am Nachmittag verstärkt sich von Nordosten her der Schneefall, vom Gesäuse bis zum Semmering schneit es ergiebig. Dazu weht im trockenen und sonnigen Süden und am Alpenostrand stürmischer Nordwind. -1 bis +11 Grad. Mehr zu den Bundesländern: diepresse.com/wetter